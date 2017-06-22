بهجت: المنح تشمل 13 مقعدا للدراسة

تقدم سفير جمهورية مصر العربية ياسر عاطف بخالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والرفعة والازدهار، ويتقدم بالتهنئة الى البعثات الديبلوماسية والجاليات العربية والاسلامية في الكويت الشقيقة.

كما تقدم السفير ياسر عاطف بأصدق التهاني الى ابناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت الشقيقة بهذه المناسبة المباركة.



هذا، ويستقبل السفير المصري المهنئين بالعيد بمقر دار السكن بمنطقة قرطبة، قطعة 2، شارع 7، منزل 17، اول ايام عيد الفطر المبارك من الساعة الـ 11 صباحا حتى الـ 1 ظهرا.

من جانب آخر، قام السفير المصري ياسر عاطف يرافقه د.نبيل بهجت الملحق الثقافي المصري امس الثلاثاء بتوزيع المنح الدراسية الممنوحة من الكويت للطلاب المصريين المتفوقين من ابناء الجالية المصرية للدراسة في الجامعات الكويتية.

وقال د.نبيل بهجت في تصريحات: ان المنح تشمل 13 مقعدا للدراسة في جامعة الكويت عبارة عن منحتين للدراسة في كلية الهندسة وثلاث منح في كلية العلوم ومنحة في كلية العلوم الادارية وثلاث منح في كلية الآداب ومنحة في كلية العلوم الاجتماعية ومنحة في كلية الشريعة، بالاضافة الى 8 منح في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

واضاف ان المنح تم توزيعها وفقا للاعلى مجموع في كل شعبة من بين الطلاب المتقدمين للحصول عليها.

وأوضح بهجت أن السفير المصري اجرى مقابلة شخصية مع الطلاب المتقدمين للمنح واستمع الى رغباتهم لتلبيتها في حدود ما تسمح به المنح ووفقا لمجموع درجاتهم الحاصلين عليها.

وأشار بهجت الى ان الكويت تقوم بتقديم منح للطلاب المصريين من ابناء الجالية المقيمة هناك، وهذه المنح متبادلة وفقا للاتفاقية المشتركة بين الدوليتين حيث تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بمنح الطلاب الكويتيين عددا من المنح للدراسة في الجامعات المصرية.

في سياق آخر، قال د.نبيل بهجت ان المكتب الثقافي المصري بالكويت يعقد امتحان الدور الثاني للطلاب بنظام «ابناؤنا في الخارج» يوم 15 يوليو القادم بمدرسة فهد الدويري بالاضافة الى عقد امتحان تحديد المستوى في ذات التوقيت والذي يعقد للطلاب الراغبين في التحويل من المدارس الدولية الى النظام المصري سواء للداسة طبقا لنظام «ابناؤنا في الخارج» او للالتحاق بالدراسة بالمدارس في مصر.