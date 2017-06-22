أمير زكي

اعتمد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي كشوفات الاعمال الممتازة للسنة المالية 2016/2017 على ان يتم ايداعها في الحسابات لمستحقيها بعد عيد الفطر مباشرة.

وقال المستشار الجلاوي في بيان صحافي: ان عدد المستحقين من منتسبي الادارة العامة للجمارك بلغ 1355 موظفا، مشيرا الى ان اجمالي المبالغ التي ستغطي الاعمال الممتازة تقدر بـ 1071850 دينارا.

وثمّن جهود رجال الجمارك بجميع قطاعاتها الذين هم واجهة الكويت الامنية والاقتصادية.

وشكر الجلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ودعمه لابنائه واخوانه رجال الجمارك.

الى ذلك، اصدر مدير عام الادارة العامة للجمارك التعميم الاداري رقم 17 لسنة 2017 الشؤون الادارية، والذي تضمن وقف التعيينات الجديدة في الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة لحين حصر الاحتياجات الوظيفية، وجاء نص التعميم كالآتي: نظرا لدراسة الاحتياجات الوظيفية للعمالة الوطنية، فقد تقرر وقف التعيينات الجديدة في مجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة مؤقتا لمدة عام حتى يتم الانتهاء من حصر الاحتياجات الوظيفية للعمالة الوطنية وتحديد مستوى المؤهل والتخصصات المطلوبة لرفع كفاءة العمل الاداري وتطويره.