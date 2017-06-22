عادل الشنان

دعا المتحدث الرسمي ‏للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي اصحاب ‏الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام 2013 ‏والراغبين في التخصيص على مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية إلى التوجه لمبنى المؤسسة لاستكمال اجراءات التخصيص.



من جهة اخرى، اكد الناشي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان باب التخصيص مازال مفتوحا للراغبين من اصحاب الطلبات الاسكانية حتى نهاية عام 2009 على السكن العمودي لعدد 35 شقة في مشروع شمال غرب الصليبخات ومن يرغب فيها عليه استكمال الإجراءات في مبنى المؤسسة وتسلم بطاقات القرعة التي سيتم تحديد موعدها قريبا.