مريم بندق

علمت «الأنباء» انه تم تخصيص 6 مقار لشركة الدرة للعمالة المنزلية في الجمعيات التعاونية حيث تخصص جمعية لكل محافظة يتم فيها تقديم طلبات الراغبين في استقدام عمالة منزلية من الخارج.

وبحسب القرار تم تخصيص جمعية الروضة وحولي لمحافظة العاصمة، وجمعية الزهراء لمحافظة حولي، وجمعية النسيم لمحافظة الجهراء، وتخصيص جمعية الفحيحيل لمحافظة الأحمدي، وجمعية العدان والقصور لمحافظة مبارك الكبير، وجمعية إشبيلية لمحافظة الفروانية.

وتمت مخاطبة رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات لتخصيص المكان المناسب بالجمعية ليكون مقرا للشركة لاستقبال أهالي المحافظة لتقديم خدمة توفير العمالة المنزلية لهم.

وستتولى الشركة تجهيز هذه المقار وعمل شبكات الربط الآلي تمهيدا لبدء تشغيل الشركة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان الشركة ستبدأ عملها نهاية اغسطس المقبل، ومن المعروف ان اتحاد الجمعيات التعاونية يساهم

بـ 60% من اجمالي رأسمال شركة الدرة للأعمال المنزلية اضافة الى الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، تتمثل في الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والخطوط الجوية الكويتية.



ويأتي هدف تخفيض سعر استقدام العمالة المنزلية على رأس أهداف انشاء الشركة من خلال المنافسة مع مكاتب استقدام الخدم الحالية التي لن يتم الغاء التراخيص الممنوحة لها.