مكتبتي
الأصدقاء الأعداء
يقول بطل القصة إن شجارا وقع بينه وبين صديقه محمد أثناء اللعب، ومحمود أحب أصدقائه وأقربهم إليه، ولم يلبث هذا الشجار أن تحول إلى تماسك بالأيدي، قام خلاله محمود بدفع صديقه دفعة قوية إلى الوراء، فسقط على الأرض.
نهض بطل القصة غاضبا، وأمسك بمحمود، وطوقه بذراعيه، ورماه أرضا مثلما رماه، فتدخل الأصحاب، وأبعدوهما عن بعضهما، وخلال هذا العراك، تبادل الصديقان المتخاصمان كلاما قاسيا بلغ حد الشتائم.
وبعد هذه الحادثة، لم يعودا يتكلمان مع بعضهما، فسعى بعض الأصدقاء في الصلح، فاشترط كل واحد منهما أن أن يعتذر الثاني منه، فهل سيصر الاثنان على موقفهما أم سيجدان طريقة ليتصالحا؟!..
نتج عن ذلك العراك خصام طويل، إلى أن وصلت رسالة إلى الصديقين، وتحدث المفاجأة في نهاية القصة.
القصة من تأليف حسن عبدالله، ورسم حسان زهر الدين، ونشر دار الحدائق.
المحقق باهر ومساعده الصيني
اختفاء المومياء
اختفاء المومياء قصة ضمن سلسلة المحقق باهر ومساعده الصيني، وهي سلسلة قضايا بوليسية طريفة ممتعة، محفزة للخيال، يحلها كل مرة المحقق باهر مع مساعده الصيني. ترجمها عن الإسبانية يوسف بوطاروق.
هذه القصة تشير إلى قضية شديدة الغموض في قسم الحالات الغريبة، حيث طلبت الحكومة المصرية من المحقق باهر حل مشكلة المومياء المختفية. وهناك أسطورة تؤكد أنه إذا لم تكن المومياء داخل التابوت قبل الأحد الأول من شهر يونيو، فإن اللعنة ستحل على مصر، ولن تستعيد عافيتها لمدة مائة عام، ولم يتبق سوى يومين!؟ فما الذي سيحدث؟؟
البوسطة
رواية تربوية لليافعين كتبها د.طارق البكري ونشرتها دار الرقي..
القصة مقسمة إلى عدة مشاهد تروي حكاية بطولة تتوزع على أكثر من شخص، حكاية كفاح تحمل أكثر من قيمة تربوية وقيم تعليمية، يستمدها الكبار من سيرة الآباء والأجداد، وإن كانت البطولة الرئيسية فيها للسارد الذي تكلم بلغة «الأنا».
تبدأ الرواية بلوحة «بيتنا الجميل»، حيث يصف الطفل بأسلوب سردي بيت أسرته الريفي الجميل الذي تحيط به حديقة جميلة، مزروع فيها ورود وأشجار وخضراوات، لكن اللافت فيها هو شجرة التفاح التي زرعتها الجدة، ومع أن الشلل بدأ ينخر أغصانها إلا أن الأب رفض التفريط بها.
ثم تتحدث الرواية عن «فراشات الحديقة» وتتغنى بجمال الطبيعة، وبجمال هذه الحشرة المتعددة الألوان، لكنها فقدت رونقها وجمالها عندما حبسها الطفل الراوي في غرفته، ولم تستعد عافيتها إلا بعد أن أطلق سراحها، وفي هذه اللوحة، إبراز الروائي لمعنى الحرية.
وتروي قصة العم أبي زكي الذي عاش يتيما، وكيف كافح في حياته إلى أن اشترى الباص (البوسطة) بعد أن عمل بمباركة وتوجيه شيخ القرية في كافيتريا لمدة سنة، ودفع ثمن ربع الباص، أما باقي ثمنه فلم يعلم عن الجندي المجهول الذي ساعده في دفعه، وفي هذه اللوحات تحريض للأبناء على الجد والاجتهاد والمثابرة حتى الوصول إلى أهداف أسمى، والاستعانة بقدرات وخبرات الآخرين.
أبنائي الصغار
يا هلا بالعيد
يوم أو يومان فقط ويهل علينا عيد الفطر السعيد بكل ما يحمله إلينا من هدايا الفرح والمرح.. وكم جميل أن نختم أبهى الشهور، بل أروع الشهور وأعظمها على الإطلاق.. بعيد يهل علينا بعد شهر كامل قضيناه بالصيام والقيام وطاعة الرحمن.. فما أجمل أيام العيد بمرحه وتساليه وألعابه، وزيارات الأهل والأصدقاء للتهاني والتبريكات والعيادي.. لكن بالرغم من كل ما يمنحنا العيد من فرح، فإن السويعات الأخيرة من شهر رمضان الحبيب تكون صعبة للغاية، لأنها سويعات الوداع.. سويعات نودع فيها هذا الشهر الجميل المبارك، شهر المحبة والألفة والتعاون والتراحم والتعاطف بين الناس.. ولعل ما تبقى من رمضان أيها الأحبة الصغار فرصة لنستعيد كل اللحظات التي قضيناها في رحابه، ونسأل أنفسنا ماذا استفدنا من رمضان.. ولا أريد أن يأتي أحد منكم ويقول لم أستفد شيئا.. فهذا الشهر أيها الأصدقاء مدرسة كبيرة، بل جامعة عالمية، فهو يحوي كل الدروس الإيمانية والأخلاقية العظيمة.. اليوم نقول وداعا رمضان.. وبعد يوم أو يومين نقول أهلا بالعيد.. ولعل هذا العيد يكون فرصة لنفرح جميعا، نجتمع كلنا، من كل البلاد، شرقا وغربا.. بعيدا عن كل الأحزان والحروب والمشكلات.. حتى يكون العيد عيدا حقيقيا.. ولكل الناس بلا تفرقة.. وكل عام وأنتم بخير.. ولكم جميعا محبتي..
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من روائع القصص
البنت الحكيمة
كان الإمام أحمد بن حنبل يحدث ابنته كثيرا عن فضل الإمام الشافعي وذكائه وعلمه وتقواه وورعه، فأعجبت البنت بالإمام الشافعي وطلبت من والدها أن يدعو الشافعي لزيارته لتنال شرف رؤيتها له..
لبى الإمام الشافعي دعوة أخيه الإمام أحمد، وأخذا يتناقشان بأمور الدين والفقه، ثم قدمت لهما ابنة الإمام أحمد العشاء، وأخذت تراقب الشافعي عن كثب فيما يفعله أو يقوم به من عمل لتقتدي به!!
بعد أن تناول الشافعي طعام العشاء توجه إلى فراشه واستلقى عليه ونام.. وفي الصباح الباكر ذهبت البنت لأبيها متعجبة كثيرا من تصرف الشافعي وقالت:
- يا أبتاه أهذا هو الإمام الشافعي الذي كنت تحدثني عنه بإعجاب!!؟ لقد انتقدته بثلاثة أمور:
أولا: عندما قدمنا له الطعام أكل كثيرا..
ثانيا: عندما دخل الغرفة لم يقم ليصلي قيام الليل والتهجد.
ثالثا: صلى بنا الفجر من غير أن يتوضأ؟!!
سكت الإمام أحمد وذهب يستفسر من الإمام الشافعي عن هذه الأمور التي رأتها ابنته!!..
تبسم الشافعي وهو يسمع كلام الإمام أحمد وانتقادات ابنته له ثم قال:
- يا أحمد لقد أكلت كثيرا لأني أعلم أن طعامكم من حلال، وأنت كريم وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء، وما أكلت لأشبع وإنما أكلت لأتداوى بطعامكم..
وأما أني لم أقم الليل، فعندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأن كتاب الله وسنة نبيه أمام عيني، فاستنبطت اثنتين وسبعين مسألة فقهية ينتفع بها المسلمون، فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل.
وأما أني صليت بكم الفجر بغير وضوء، فوالله ما ذاقت عيني النوم حتى أجدد الوضوء، وبقيت طوال الليل يقظانا، فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء!
قصة جزائرية
وبالوالدين إحسان
كتبها: سعيد يحيى بهون
اًنشأ عمير في كنف والدين كريمين، ترعاه أمه منذ صباه بالحب والعطف والحنان، ويتولى أبوه رعاية شؤونه من تعلم ونشأة سوية، ورفقة صالحة حتى بلغ أشده، وبلغ عشرين سنة.
إلا أنه بخلاف ما اجتهد أبواه في تربيته، فقد كان شديد الطبع، سيئ المعاملة، كثير الخطأ، عانى والداه في نشأته الأمرين، كلما ظن أحدهما أنه اهتدى إلا ويعود فيقترف إثما آخر.
مرت سبع سنين عسيرة معه عليهما، وذات ليلة بينما كان أخوه الأكبر أحمد في سفر لمهمة في الشركة التي ينتسب إليها، أصيب أبوه بوعكة صحية بات حينها على فراشه متألما.
شعرت أم أحمد بالقلق الشديد على زوجها، فقد جربت ما تعرفه من أدوية مسكنة لكن دون جدوى، وفي الصباح تنقل الوالد إلى العيادة متثاقلا، لإجراء فحوصات دقيقة تظهر مكمن الداء.
دخل العيادة وأجرى الفحص، فإذا الخبر ينزل كالصاعقة على المريض: إنك مصاب بالداء العضال، حاول أبو أحمد أن يتحمل الخبر لكنه كان شديدا فسقط مغشيا عليه، ولم يفق إلا وهو على فراشه بالبيت، تجلس أم أحمد إلى جنبه تواسيه، وتنتظر يقظته، وبعد هنيهة حرك يده قليلا ممسكا بها يد زوجته وكأنه يريد شيئا، فإذا به يتنهد ويقول: أم أحمد.. لا راد لقضاء الله، وإني لأصبر محتسبا الأجر والثواب، ولكن ما أهمني أكثر هو شأن ولدي عميرا.
كانت سيرة الولد عمير تسوء يوما بعد يوم، متهاون في صلاته، عاق لوالديه، إذا اشتغل يوما مكث أياما يلهو ويعبث مع أهل السوء من رفقائه.
مضى شهر وبضعة أيام، كان أحمد يتعهد والده بالرعاية والإحسان، يطلب دعاءه، ويرجو شفاءه، إلى أن جاء أباه المصير، فحزن الأهل على فراقه، ودعوا الله له بطيب مرقده، وعظيم جزائه، لحسن خصاله وجميل فعاله أيام حياته.
ذات يوم بينما كان الولد عمير رفقة أحد خلانه على السيارة في نزهة اللهو وتفريج الهم كالعادة، تسير بهما بسرعة فائقة فجأة انفجرت إحدى عجلاتها، فإذا بها تذهب بهما يمنة ويسرة، حتى ارتطمت على صخرة مرتفع، فتوفي الرفيق في حينه، بينما عمير أنقدته يد الإسعاف، فنقل على جناح السرعة إلى المستشفى لإنقاذ حياته، وهو يئن ويصرخ حتى أغمي عليه، ولما استفاق إذا أمه وأخوه عند رأسه يرجوان بقية في حياته، وما أن رآهما حتى اغرورقت عيناه نادما: عرفت السبب.. إنه عقوق الوالدين.
أدرك حينها الأهل أن الولد قد رجع إليه رشده، فحمدا الله تعالى كثيرا، ودعواه بالشفاء ومغفرة ما سبق من زلات المريض قائلين: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
قصة مصورة
حزايتنا
أحب اللعب أكثر من الدراسة!
كتبها: د.طارق البكري
لا يوجد في الكون شيء أجمل من اللعب والمرح.. هنا نلعب.. هنا نقفز.. هنا نمرح ونلهو ونضحك.. لكن أمي تقول لي دائما: إن الحياة ليست كلها لهو ولعب.. لا أستمع كثيرا إلى ما تقوله أمي.. فهي كبيرة ولعبت كثيرا في طفولتها.. أنا طفلة ويجب أن ألعب.. «من قال لك لا تلعبي.. العبي والعبي والعبي.. لكن ليس على حساب الدراسة». أبي يردد ذلك دائما وبحزم.. لكني لا أستمع كثيرا إلى ما يقوله أبي.. فإنا أحب اللعب.. وعندما كبرت قليلا وأصبحت في صف أعلى لم أعد أملك وقتا طويلا متاحا للعب.. أصبحت أحب الدراسة كما أحببت اللعب.. أبي يقول: «اللعب مهم.. والدراسة مهمة». أما أنا فأقول: «أحب اللعب كما أحب الدراسة، والآن انتهت المدرسة وبدأت العطلة.. فقد حان وقت اللعب». لكن أمي لاتزال متشددة.. والقضية الآن ليس في تشدد أمي أو عدم تشددها: لم يكن عندي خلال فترة الدراسة وقت طويل للعب كثيرا.. وكنت كلما وجدت وقتا فارغا أفضل أن آخذ قسطا من الراحة.. وفي بعض الأحيان أذهب إلى النادي.. أو أمرح في الحديقة القريبة. لا أقول إني اليوم أصبحت أحب الدراسة أكثر من اللعب.. لا أبدا.. ما زلت أحب اللعب أكثر.. لكني أصبحت عاقلة أكثر، وأهتم بأوقات الدراسة أكثر من أوقات اللعب.. ما رأيكم يا أصدقاء؟! أنا أعترف بأني أحب اللعب أكثر من الدراسة.. لكن الضرورات تبيح المحظورات... ولا يمكن أن نستغني أبدا عن الدراسة.. أما الآن فنحن في عطلة ولا شيء يستطيع أن يمنعنا عن اللعب.. هيا بنا نعلب.
هل تعلم؟
٭ يوجد أكثر من 50 ألف نهر في الصين.
٭ الطماطم أشهر «فاكهة» في العالم ويباع منها أكثر مما يباع من الموز.
٭ عدد السياح الذين يزورون فرنسا سنويا يزيد على عدد سكانها الذي يبلغ نحو 60 مليون نسمة. ٭ اللعبة الرياضية الوحيدة التي مورست على سطح القمر حتى الآن هي لعبة الغولف، ففي السادس من فبراير 1971، قام رائد الفضاء الأميركي الان شيبرد بممارسة الغولف بينما كان على القمر.
٭ أقوى عضلة في جسم الإنسان هي اللسان.
٭ يبلغ متوسط استهلاك الفرد من البيض نحو 230 بيضة سنويا.
٭ زيت الزيتون يرفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويخفض نسبة الضار.
٭ زيت القرنفل لتخفيف آلام القدمين.
٭ البرقوق والتفاح يستخدمان في علاج الروماتيزم.
اختلافات
بين الصورتين عشرة اختلافات حاول أن تجدها في أقصر وقت ممكن.
متاهة
لون