قال مدير العلاقات العامة والموارد بلجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية وليد الكندري إن اللجنة تكفل الكثير من الأيتام في دولة اليمن الشقيق ونحرص بدورنا على رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم ولا يقتصر اهتمامنا على توزيع الكفالة المادية فقط فهناك الاهتمام بالجانب النفسي والتربوي والأخلاقي وغيرها من الجوانب المهمة التي تهدف إلى جعل اليتيم إضافة أخلاقية وحضارية للأمة، مبينا أن اللجنة تستعد حاليا لتجهيز مشروع كسوة وعيدية اليتيم وقيمة الكسوة والعيدية 15 دينارا، ونهدف من هذا المشروع المبارك إدخال الفرح والسرور على الأيتام في هذه الأيام المباركة ونساهم في كسوتهم بالملابس الجديدة أسوة بالأطفال الذين هم في عمرهم ولتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأعلن أن اللجنة مستعدة لاستقبال زكاة الفطر ومقدارها صاع نبوي من العيش ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به أهل البلد والصاع (مكيال ما يعادل 2.5 كيلوغراما من العيش تقريبا) أو من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق أو الأموال النقدية وتم تقديرها بدينار واحد عن الفرد.

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