قال أمين سر لجنة زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية محمد الهولي إن اللجنة تكفل ما يزيد عن 5000 يتيم في شتى الدول العربية والآسيوية والأوروبية ونحرص على إيصال الكفالات للأيتام في مواعيدها ونسلمها لهم يدا بيد، ونعمد على توجيه الرعاية والاهتمام بهم آملين أن يكونوا طاقات فاعلة في المجتمع.



وقال الهولي: بدعمكم نهدي الأيتام الكسوة والعيدية وتبلغ قيمة المشروع 15 دينارا ونهدف من خلاله إدخال الفرح والسرور على الأيتام في هذه الأيام المباركة، ونساهم كذلك في أن يرتدوا ملابس جديدة أسوة بالأطفال الذين هم في أعمارهم ونسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي.



موضحا أن رعاية الأيتام بلجنة زكاة سلوى لا تتوقف على الجانب المادي فقط، بل نحرص على زيارتهم والجلوس معهم وإقامة الأنشطة والمسابقات لهم وتوزيع الجوائز على الفائزين ونكرس جهدا خاصا بالإغاثة التعليمية فنعزز ونرسخ حب طلب العلم في نفوسهم، فالأمم ترتقي وتتقدم وتحقق النهضة من خلال مواكبة العلم وتخريج الكفاءات التي تنهض بها في شتى المجالات، مؤكدا أن هذه الأيام المباركة فرصة عظيمة لراغبي الأجر والثواب فكيف إذا كان هذا العمل في الأيتام الذين أوصانا بهم الله جل وعلا ورسوله الكريم.



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