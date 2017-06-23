قدمت حملة «الكويت إلى جانبكم» عبر صندوق إعانة المرضى الكويتي ـ مكتب اليمن أجهزة ومعدات مصنعي اوكسجين اضافة الى أربع وحدات تعقيم مركزية خاصة بالمستشفيات في عدد من محافظات اليمن.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم بعدن بحضور وكيل محافظة عدن محمد المفلحي ووكيل وزارة الصحة د.علي الشيخ ومنسق اللجنة اليمنية العليا للإغاثة جمال بلفقيه والرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي ـ مكتب اليمن الشيخ أبو إسماعيل القرشي.

وعبر وكيل محافظة عدن محمد سعيد المفلحي في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بتسلم هذه الأجهزة مؤكدا ان الكويت لها بصمات كبيرة وواسعة في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي في مختلف المجالات.