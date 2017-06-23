16700 أسرة استفادت من المساعدات المالية و5929 أسرة استفادت من المواد الغذائية

أموال المزكين والمتبرعين تنفق جميعها في مصارفها الشرعية

عقد مجلس إدارة بيت الزكاة اجتماعا يوم الثلاثاء 13 الجاري، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة بالإنابة شريدة المعوشرجي، حيث تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه.

واطلع المجلس على تقرير مؤشرات سير العمل وأداء القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2017، وقد بلغ إجمالي إيرادات البيت النقدية خلال الربع الأول من عام 2017 مبلغا وقدره (7.726.000) د.ك «سبعة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار كويتي» بزيادة نسبتها 14% عن نفس الفترة من عام 2016.

كما بلغ إجمالي إيرادات قنوات التحصيل المختلفة لبيت الزكاة خلال الربع الأول من عام 2017 مبلغا وقدره 6.245.000 د.ك (فقط ستة ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألف دينار).

أما إجمالي مبالغ الإنفاق المحلي والخارجي خلال الربع الأول من عام 2017 فبلغ 12.483.419 د.ك (اثني عشر مليون دينار وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر دينارا) منه انفاق محلي بمبلغ 6.481.862 دينارا، بالإضافة إلى الإنفاق الخاص بأموال المتبرعين المشروطة لإقامة مشاريع بالخارج خلال نفس الفترة والبالغ 6.004.557 د.ك.

وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من مساعدات البيت المالية داخل الكويت خلال الربع الأول من عام2017، (16.700) أسرة بلغت المساعدات المقدمة لها 6.373.210 د.ك، كما بلغ عدد المستفيدين من المواد الغذائية والعينية 5929 أسرة، بالإضافة إلى مبالغ الدعم المقدمة من بيت الزكاة من خلال الصناديق المشتركة بين البيت وبعض الهيئات والوزارات مثل وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي.. إلخ.



كما استعرض المجلس نتائج الحملة الخاصة بالإفراج عن المواطنين السجناء من المدينين قبل شهر رمضان المبارك تحت اسم «خلهم يرمضون ويانا»، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة 427 حالة تم الإفراج عنها وسداد مديونيتها وعودتهم إلى المشاركة في المجتمع مع أسرهم، ومن المتوقع زيادة عدد المشمولين في الحملة في الأيام المقبلة.



وفي مجال أنشطة البيت خارج الكويت، فقد بلغ عدد الأيتام المكفولين من بيت الزكاة حتى 31/3/2017، (30.052) يتيما في 40 دولة، كما بلغ عدد طلبة العلم الدارسين بالخارج على نفقة البيت 2187 طالبا في 12 دولة.

كما استعرض المجلس نسبة الإنجاز في المشاريع الاستراتيجية لبيت الزكاة للخطة السنوية (2016/2017) والتي حققت نسب إنجاز عالية بلغت 99.5%.

واستعرض المجلس مذكرة إدارة البيت حول ما نشر مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بيت الزكاة بصرف رواتب ومكافآت من أموال الزكاة والخيرات، وإفادة البيت بعدم صحة ما تم نشره بهذا الخصوص وعرض بيان توضيحي بحقيقة وتفصيل ما تم صرفه من خارج أموال الزكاة والخيرات، وتأكيد البيت أن أموال المتبرعين تنفق جميعها في مصارفها الشرعية للأسر والحالات المستحقة وحسب رغبة المتبرعين وفق لوائح وأنظمة بيت الزكاة ولا يتم الصرف منها على رواتب ومكافآت العاملين.

واستعرض المجلس البيانات المالية وتقارير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج مراجعته لحسابات بيت الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتم إقرارها من قبل المجلس.

وفي الختام أثنى المجلس على جهود العاملين في بيت الزكاة وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.