أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. محمد الطبطبائي أهمية العمل لإظهار الدين الإسلامي بصورته الحقيقية السمحة البعيدة عن الإرهاب والتطرف. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس عقب لقائه مفتي السنجق في صربيا والجبل والأسود الشيخ عبدالرحمن كويوفتش يرافقة عميد كلية الدراسات الإسلامية في صربيا د. أنور غيتسيتش اذ تناول اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقال الطبطبائي ان اللقاء تناول التعاون الشرعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات الشرعية والبحثية التي تتميز بها الكويت اضافة الى التبادل العلمي مستفيدين من وسائل التواصل الحديثة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف انه حث الوفد على ضرورة العمل لإظهار الإسلام بصورته الجلية بعيدا عن العنف والتطرف وان يكونوا قدوة حسنة في مجتمعاتهم عبر التواصل معهم من خلال الوسائل الحديثة.

من جانبه، ثمن المفتي كويوفتش خلال اللقاء الدور الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية مؤكدا الحرص على الاطلاع على الأعمال والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، معربا عن أمنياته بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأشاد المفتي الصربي بدور الكويت الرائد على مستوى العالم الإسلامي، داعيا في الوقت ذاته رئيس اللجنة العليا لزيارة صربيا للاطلاع على المراكز الاسلامية فيها

وأكد ان مسلمي بلاده ينعمون بحرية دينية كاملة مع وجود الكثير من المساجد، موضحا ان مسلمي صربيا يشكلون نحو 10% من الصرب وان الدولة تعترف بالدين الاسلامي دينا رسميا بخلاف بعض الدول في الغرب.

وشدد على ان الدين الإسلامي الحنيف قديم ومتأصل في نفوس المواطنين الصرب، مؤكدا حرصهم على التمسك بواجباتهم الدينية والقيام بشعائرهم بحرية تامة.