أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمس الخميس قرارا بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار صدر بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لمشاركة أبنائه العسكريين ذويهم فرحة العيد.

وأعرب الشيخ محمد الخالد وفق البيان عن امنياته ان يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى وطننا الغالي بالعزة والرفعة والازدهار تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وولى عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

في سياق قريب أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قرارا بالافراج عن جميع اعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر. وقالت «الداخلية» في بيان صحافي أمس الأول الأربعاء إن القرار الصادر بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نص على الاكتفاء بالمدة التي قضاها كل من الموقوفين ليشاركوا اسرهم فرحة عيد الفطر.