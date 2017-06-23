أسامة أبو السعود

رسم الآلاف من المصلين لوحة إيمانية ماتعة يملؤها الخشوع والخوف من الله ويغلفها الدعاء بالرحمات، كانت تلك اللوحة في صلاتي التراويح والتهجد في المراكز الرمضانية الأربعة التابعة لإدارة مساجد محافظة حولي في ليلة 27 من رمضان في أجواء إيمانية رائعة، يرجون من الله تعالى الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وسط استعدادات على أعلى مستوى من قبل قطاع المساجد ممثلا في رئيسه الوكيل المساعد للقطاع وبتوجيهاته المباشرة من د.خالد الحيص مدير إدارة مساجد محافظة حولي المشرف العام على المراكز الرمضانية الاربعة التابعة للادارة.

وابتهل وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد د.وليد الشعيب إلى الله أن يتقبل تلك الجهود المبذولة لراحة رواد بيوت الله في هذه الليالي الكريمات، مشيرا الى ان ادارة مساجد حولي ليس غريبا عليها ان تنجح في تنظيم تلك المواسم فلها السبق والريادة في ذلك منذ سنوات.

وعلى هامش تلك الليلة الإيمانية، قال د.خالد الحيص: كالعادة السنوية تكاتفت كل جهود الدولة مع وزارة الأوقاف لإنجاح تلك الأنشطة الإيمانية، مشيرا الى التعاون الكامل من عدة جهات مثل وزارات الداخلية والصحة والإعلام والشباب والإدارة العامة للإطفاء، وذلك لتسهيل أداء الصلوات وتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن في بيوت الله في مختلف مراكزنا الرمضانية في مساجد جابر العلي وبلال وموضي والمزيني.

وتابع الحيص: شرفت ادارة مساجد حولي بزيارة سمو ولي العهد للصلاة وتفقد سير اعمال المراكز الرمضانية في مسجد بلال غير مرة، كما زار المركز الرمضاني ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، إضافة إلى الزيارات الميدانية المتتابعة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح ووكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لشؤون المساجد د. وليد الشعيب.