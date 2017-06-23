أسامة أبو السعود

في مشهد لفه الخشوع وتقاطرت من جنباته نفحات الإيمان المعطرة بدعاء آلاف المصلين الذين ولوا وجوههم شطر المراكز الرمضانية المنتشرة في مناطق محافظة الأحمدي ليلة 27 من شهر رمضان الجاري.



وقال مدير ادارة مساجد الاحمدي والمشرف العام على المراكز الرمضانية في محافظة الأحمدي د.أحمد عبدالله العتيبي ان ادارة مساجد الاحمدي استقبلت جموعا غفيرة من المصلين في المراكز الرمضانية المنتشرة في مناطق محافظة الأحمدي في صلاة القيام في ليلة 27 من شهر رمضان الجاري.

وقال العتيبي ان ادارة مساجد الاحمدي وزعت قراء المراكز الرمضانية في صلاة القيام في ليلة 27 من شهر رمضان الجاري.