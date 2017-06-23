تقدم رئيس مجلس إدارة نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حسن الهنيدي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وإلى جموع الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات.

وبين الهنيدي أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية طرحت العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية طوال الشهر الكريم، منها حملة «فزعة أمل» لعلاج مرضى السرطان والتي بفضل الله وتوفيقه لاقت تفاعلا وتسابقا من المحسنين الذين حرصوا على البذل والإنفاق في شهر رمضان المبارك وحققت هدفها، ومشروع إفطار الصائم الذي أقامته «نماء» في أكثر من 100 موقع داخل الكويت، وحرصت خلال تنفيذه على تفقد الأماكن الأكثر احتياجا.

وأوضح أن عيد الفطر المبارك من المناسبات السعيدة، التي يجب استغلالها والاستفادة منها في تقوية العلاقات والأواصر بين المسلمين والحرص على صلة الرحم، وتقدم الهنيدي بخالص الشكر إلى للشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت على مساهماتهم وتبرعاتهم المجزية في أعمال الخير والأعمال الإنسانية، وعلى ثقتهم الغالية في نماء للزكاة والتنمية المجتمعية.