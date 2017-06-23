أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني عن اختتام مسابقات شهر رمضان التي أقيمت في مسجد فهد ولولوه العثمان، وذلك بالتعاون مع إدارة مساجد محافظة حولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبرعاية كريمة من أسرة المغفور له بإذن الله عيسى العثمان.

جاء ذلك في الحفل الختامي لمسابقات شهر رمضان والذي أقيم في مسجد فهد ولولوه العثمان، والذي شهد حضورا كبيرا من قبل المتسابقين وذويهم وجمهور المصلين.

وقد توجه الباطني بالشكر الجزيل إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى العم عيسى العثمان على إكرامهم لحفظة كتاب الله والفائزين في مسابقات القرآن الكريم والحديث والأذان والخطابة، وحرصهم على نشر القرآن وعلومه، ودعا المحسنين والمحسنات إلى المساهمة مشاريع الجمعية القرآنية والتعليمية التي تسهم بشكل فاعل في تحفيظ أبناء المسلمين كتاب الله العظيم والارتقاء بمستوياتهم العلمية والمهارية، والموجهة إلى جميع شرائح المجتمع.

وفي كلمة إدارة مساجد محافظة حولي والتي ألقاها د. سعد الجدعان ممثلا عن د.خالد الحيص مدير إدارة مساجد محافظة حولي شكر د. الجدعان أسرة المغفور له بإذن الله عيسى العثمان وجمعية المنابر القرآنية على جهودها في العناية بالقرآن الكريم وعلومه وإقامة مثل تلك المسابقات الرمضانية الهادفة إلى تحفيظ القرآن الكريم ونشر العلم الشرعي، وتأهيل الناشئة، وإشراكهم في هذه المسابقات في مجال القرآن والحديث والخطابة والأذان التي تهدف الى تكوينهم تكوينا علميا، وتنشئتهم على القيم القرآنية والأخلاق الحميدة.

من جانبه، توجه الشيخ محمود الجمال إمام مسجد فهد ولولوه العثمان بالشكر الجزيل لأسرة المرحوم بإذن الله العم عيسى العثمان، وإلى مدير إدارة مساجد محافظة حولي، وإلى جمعية المنابر القرآنية، وأثنى الجمال على التنظيم والإشراف الاداري الذي قدمته المنابر القرآنية من خلال توفير لجان التحكيم ولجان التنظيم للرجال والنساء، مما ساهم في نجاح هذه المسابقات القرآنية وتميزها في هذا العام.