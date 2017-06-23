الدخيل: كثفنا الجهود لتقديم الرعاية الكاملة للمصلين

أسامة أبو السعود

زار وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي مركز الراشد الرمضاني في منطقة العديلية للاطلاع على الترتيبات اللازمة التي اتخذتها إدارة مساجد محافظة العاصمة لاستقبال الإعداد المتزايدة في ليلة 27 من شهر رمضان.

وشكر عمادي في تصريح صحافي عقب الزيارة إدارة مساجد محافظة العاصمة على الجهود التي يبذلونها لخدمة المصلين وعلى هذا العمل، سائلا الله ان يتقبله منهم ويج`vaزيهم خير الجزاء.

وبين ان مركز مسجد الراشد هو احد المراكز الرمضانية المنتشرة في جميع محافظات الكويت الست والتي حققت نجاحا كبيرا في استقطاب الأعداد المتزايدة من المصلين خلال هذه الليالي المباركة.

من جانبه، قال مدير مساجد محافظة العاصمة فيصل الدخيل إن الإدارة كانت تتشوق لهذه الليلة كونها ليلة مباركة وذات قدر وشرف لأنها أنزل فيها القرآن، ولذلك كثفت الإدارة جهودها لتقديم الرعاية الكاملة لخدمة المصلين المرتادين لمركز الراشد الرمضاني، كما أشار الدخيل الى أنه قد تقدم لإمامة المصلين الشيخ أحمد الرشيدي في الركعات الأربع الأولى ثم تفضل د. خالد شجاع العتيبي بإلقاء خاطرة إيمانية مؤثرة بعنوان: (العبرة بالمخبر لا بالمظهر) تناول فيها د.العتيبي بالقول بأن المظاهر خداعة ولذلك القلوب هي الأساس بل هي الميزان كما ورد في الحديث الشريف «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم».

وأما في الركعات الأربع الأخيرة والوتر فتقدم الشيخ خالد الجهيم لإمامة المصلين ودعا فيها أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وأن يديم الأمن والأمان على بلدنا الكويت وأن يحفظ الله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وأشاد الدخيل بجهود العاملين جميعا وشكرهم على ما يبذلونه في خدمة ضيوف بيوت الله.

يذكر أنه لليوم الثاني وعلى التوالي يتفقد وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء إبراهيم الطراح ووكيل وزارة الأوقاف المساعد د.وليد الشعيب مركز الراشد الرمضاني ويشيدان بجهود العاملين فيه.