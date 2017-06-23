العنزي: تعاون مختلف الجهات حقق نجاحاً في خدمة بيوت الله

أسامة أبو السعود

أحيت إدارة مساجد محــافظـة الفـروانــية صلاة القيام في مراكزها الرمضانية الثمانية في ليلة 27 من رمضان، حيث صرح رئيس المراكز الرمضانية بإدارة مساجد محافظة الفروانية سامي عبدالكريم العنزي بأن هذه الليلة اتسمت بأجواء إيمانية وروحانيات خاصة يتحرى بها المؤمنون ليلة القدر بقلوب مقبلة على بارئها سبحانه وتعالى وليكونوا من عتقائه من النار، حيث توافد الآلاف من المصلين للمراكز الرمضانية في مصليات الرجال والنساء في منظر مهيب في هذه الليلة المباركة، حيث أمَّ المصلين لصلاة القيام بمركز الزبن الرمضاني بضاحية عبدالله المبارك القارئ وديع اليمني وقدم رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي خاطرة دينية عن فضل العشر الأواخر وتحري ليلة القدر، وفي مركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية أمّ فيه القارئ أحمد العب المصلين في صلاة القيام، وقدم د.محمد العصيمي خاطرة دينية بمناسبة العشر الأواخر.

وذكر العنزي ان مركز العلاء بن عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس أم فيه المصلين في الركعات الأربع الأولى د.منصور الخالدي وفي الركعات الاربع التوالي مع الدعاء القارئ ابراهيم السيد زيد، كما ام الشيخ حسان النحلاوي المصلين في مركز بلقيس الزهير الرمضاني بجليب الشيوخ، وفي المركز الرمضاني المقام بمسجد أحمد الرويشد بالفروانية أم المصلين القارئ محمود عبدالوهاب وثوبان أشرف وشهدت صلاة القيام خاطرة ألقاها لجمهور المصلين الشيخ عبدالناصر محمود.



وأفاد بأن مصلي مركز نوال الشلاحي بمنطقة الأندلس ائتموا بالقارئ يحيى سهيل وألقى خاطرة دينية الشيخ عبدالرحمن الحبابي، وفي مركز عيسى العثمان بمنطقة خيطان أم المصلين محمد غازي خلف وشريف السعيد فيما كانت الخاطرة الدينية للشيخ محمد غازي.

وأضاف العنزي أن في هذه الليلة يتحرى المسلمون فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولهذا قامت إدارة مساجد محافظة الفروانية بتجهيز مراكزها الرمضانية لاستقبال هذه الليلة المباركة، بجهود الجميع دون استثناء وبشراكات متميزة هذا العام مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية ووسائل الإعلام والمتبرعين وإدارة التنمية الأسرية، وكلها تنصب في تعزيز صدارة مساجد الفروانية وريادتها في خدمة بيوت الله وجمهور المصلين.