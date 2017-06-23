الأنصاري: استقبال التبرعات على مدار الساعة عن طريق الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني

فــــي إطـــار خطـــته الإستراتيجية لتطوير العمل الخيري بالمنطقة أعلن البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ عن توزيع كوبونات الخير لشراء كسوة عيد الفطر المبارك للأسرة المتعففة داخل الكويت.

وقام البنك الكويتي للطعام بتوزيع كوبونات شرائية على عدد كبير من المستفيدين من الأسر المتعففة بالكويت لشراء كسوة العيد من المحلات المخصصة، وذلك بهدف تغطية احتياجات الأطفال الأيتام والأسر المتعففة خلال عيد الفطر ولإرساء روح البهجة على الجميع.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري قائلا: ان مشروع توزيع كوبونات الخير لشراء كسوة العيد يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع وتحقيق الأهداف الخاصة للمشروع في إسعاد الجميع في مثل هذه الأيام المباركة.

وأضاف الأنصاري أن هذه المشاريع تنفذ ضمن خطة مشاريع البنك الكويتي للطعام خاصة التي قام بها خلال شهر رمضان والفترة التي تعقبه.

وذكر أن هذا المشروع الخيري يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية في العالم، بالارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسية للبنك الكويتي للطعام أن يكون من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الطعام والاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتحفيز كل فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.

ويعمل البنك الكويتي للطعام على توفير سبل الراحة لجميع المتبرعين والحريصين على دفع الزكاة بشكل يلائم جميع ظروفهم اليومية وتوفير أوقاتهم وذلك من خلال الوصول السهل لدفع الزكاة والتي تعتبر من احدث الطرق المستخدمة عالمي التحصيل أموال العمل الخيري.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1او 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام حاليا زكاة الفطر حيث يجوز خروجها نقدا بمبلغ دينار واحد عن كل فرد.

وفي ختام تصريحه، أثنى الأنصاري على مجتمع الكويت الذي يمتاز بحبه للخير في مساعدة الأسرة المحتاجة والمتعففين، مؤكدا أن الله تعالى أثنى على المبادرين والمسارعين إلى فعل الخير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات فهما من سبل تطهير النفس وتعويدها على العطاء والإيثار.

وقد انشأ البنك الكويتي للطعام بمبادرة من رجل الأعمال بدر الخرافي وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم (أ/76) لسنة2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.