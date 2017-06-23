أشاد نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة بتفاعل وتعاون أهل الكويت مع حملة الجمعية الخيرية لهذا العام والتي حملت شعار «#خيرك_ يسعدهم»، موضحا أن الجمعية تكفل آلاف الايتام في شتى دول العالم وتحرص على إيصال الكفالات إليهم بصورة منتظمة، كما تراعي حالة الأيتام الدراسية والصحية والنفسية.

وبين الوندة أن الجمعية تطرح حاليا مشروع كسوة عيدية اليتيم والتي تبلغ قيمة المساهمة 20 دينارا من خلالها يشتري اليتيم الملابس الجديدة ونرسم على وجه الفرح والسرور أسوة بأبناء المسلمين، وحرصت الجمعية على السرعة في بدء المشروع حتى يتسنى لها توزيع الكسوة قبل عيد الفطر المبارك خاصة أن التبرعات التي تذهب للأيتام في الدول الخارجية تحتاج العديد من الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون ووزارة الخارجية، وكذلك الترتيب والتنسيق مع مكاتب الجمعية الخارجية والجمعيات الرسمية المشهرة التي نتعاون معها يحتاج الوقت الكثير، آملين تفاعل المحسنين مع هذا المشروع الإنساني الرائد، لافتا إلى أنه يمكن التبرع للمشروع بالاتصال على 1800082 أوعن طريق الموقع الإلكتروني، أو زيارة اللجان التابعة لها.

وأوضح الوندة أن فلسفة الكفالة بجمعية النجاة الخيرية لا تقتصر على دفع الكفالة فقط، فالكافلة المادية التي تبلغ 15 دينارا شهريا لا تسد سوى أبسط مستلزمات اليتيم، وتقوم الجمعية بزيارات متكررة للأيتام تتفقد أحوالهم وتطمئن على التزام اليتيم بالدراسة ونشحذ همته ليكون إضافة أخلاقية وحضارية لمجتمعه، ونكرم الطلبة المتميزين كما نقيم المسابقات القرآنية ونوزع الجوائز على الفائزين ونرتب لهم الاحتفالات التي تضم العديد من الأيتام مع أسرهم.

واختتم الوندة مذكرا بضرورة العمل والمسارعة على إسعاد الأيتام وحسن معاملتهم فلقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى».