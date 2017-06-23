بشرى شعبان
صرحت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد بأن الهيئة أصدرت قرارات ندب بين بعض موظفي الهيئة، وذلك لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل.
وجاء في القرارات: ندب زينب حسن حيدر حسين بوظيفة مهندس مبتدئ سلامة بقسم تفتيش العمل ـ إدارة تفتيش العمل ـ للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب نائب المدير العام للتخطيط واعتماد المهارة المهنية، وندب علي مشعان فازع الرشيدي بوظيفة مشرف ثالث سلامة بقسم العمالة المقدرة للمشاريع الحكومية بإدارة تقدير الاحتياج للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم العمالة المقدرة للمشاريع الحكومية بإدارة تقدير الاحتياج، وندب طــارق عبد النبي إسماعيل الجزاف بوظيـــفة مهنـــدس سلامة بقسم العمالة المــقدرة بمراقبة تقدير الاحتياج وحدة الجهراء بإدارة تقـــدير الاحتياج للقيام بأعباء وظيــفة رئيس قسم العمالة المقدرة بمراقــبة تقدير الاحتياج وحدة الجهراء بالادارة ذاتـــها، وندب حمد محمد حمد المخيال بوظيفة مشرف ثان سلامة للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم دراسات السلامة والصحة المهــنية بمراقـــبة السلامة والصحة المهنية بإدارة المركــز الوطني لمعلومات الصحة والسلامة المهــنية، وندب ياسـمين إبراهيم صفر الجعفر بوظيــفة باحـــث أول قانوني بإدارة العلاقـــات الدولية للقــيام بأعباء وظيفة قسم الاتفاقيات والتعاون الفني مراقبة العلاقات الدولية بإدارة العلاقات الدولية.