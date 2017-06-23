عادل الشنان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان عن فتح باب التخصيص على قسائم منطقة جنوب عبدالله المبارك يوم الاحد الموافق 9 يوليو 2017.

وصرح الوقــيان بــأن توزيـــعات قســـائم جنوب عبــدالله المبارك ستلي توزيــعات قسائم خيــطان الجنوبي قطعة (3 & 4) وسيتم الإعلان عن جدول التوزيعات بعد الانتهاء من اعتماد المخطط التنظيمي للمنطقة.

ودعا الوقيان أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30 يونيو 1998 وما قبل والراغبين في الحصول على قسائم رعاية سكنية بمنطقة جنوب عبدالله المبارك مراجعة إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة الوزارات في جنوب السرة أو أحد الفروع التابعة لها بمنطقة جابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9 يوليو المقبل.

من جانب آخر، أعلنت المؤسسة عن التسلم الابتدائي لأعمال «مبنى مقسم الهاتف» ضمن مشروع انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة للمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الاحمد، حيث قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة المواصلات بمعاينة الاعمال ووضعت توصياتها وملاحظاتها، تمهيدا لرفعها الى نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة ليرفعها لمدير عام المؤسسة.

واهابت المؤسسة بحضور المواطن راشد محمد عبدالله العجمي المخصص له القسيمة الحكومية رقم 167 قطعة 4 بمنطقة صباح السالم، والمواطن جمال بدر عبداللطيف العبد الجليل المخصص له القسيمة الحكومية رقم 494 قطعة 4 بمراجعة المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها انه يرجى من المواطنين المخصص لهم البيت الحكومي رقم 151، 287، 133 قطعة 2 بمنطقة شمال غرب الصليبخات مراجعة المؤسسة.