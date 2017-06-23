وكيل الحرس الوطني: يونيو موعد سنوي لترقيات الضباط ترسيخاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة

برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أقامت قيادة العمليات والأركان حفل تخريج عدد من دورات مديرية التعليم العسكري، وهي دورة الضباط حديثي التخرج، ودورة الطلبة الضباط الأطباء، ودورة الطلبة الضباط الاختصاص، ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم، ودورة المستجدين الأغرار.

وهنأ وكيل الحرس الوطني خريجي الدورات الخمس ونقل إليهم تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني.

وأكد الفريق الرفاعي ان العمل متواصل على تدريب منتسبي الحرس الوطني وفق أحدث الأساليب لرفع الكفاءة القتالية وتحقيق التطوير المنشود الذي تصبو إليه القيادة، حتى تظل قوات الحرس الوطني على أهبة الاستعداد لأداء الرسالة الوطنية الملقاة على عاتقهم بالذود عن الوطن وحماية جبهته الداخلية بالتعاون والتنسيق مع زملاء السلاح في الجيش والشرطة والإدارة العامة للإطفاء.

وأضاف أن الحرس الوطني ماض بتطوير عنـــاصـــره البشـرية والارتقــاء بمستويات منتسبيه من خلال وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا) لمواكبة تحديات العصر وتبني أفضل الممارسات والأفكار الريادية التي تنسجم مع واقع المتغيرات العسكرية والأمنية.

ودعا الفريق الرفاعي الخريجـــين إلى بـــذل المزيد من الجهود للحفاظ على المستويات المتـــقدمة التي وصلوا إليها، والحفاظ على لياقتــهم البدنية ليؤدوا الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما أوصى الخريجين بالانضباط لأنه عماد العمل العسكري، وأن يتمتعوا بروح الإخلاص في العمل والإبداع في أداء المهام ليواصلوا المسيرة المشرفة للحرس الوطني في خدمة الوطن العزيز.

وعلى هامش الحفل استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وقيادات الحرس الوطني الضباط الذين تمت ترقيتهم مؤخرا حيث نقلوا إليهم تحيات القيادة الكريمة، وأكد الفريق الرفاعي أن الحرس الوطني وترسيخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة والعمل المؤسسي واضح المعالم اعتمد توقيتا محددا في شهر يونيو من كل عام لترقيات الضباط في مختلف الرتب وتخريج دورات الطلبة الضباط.

حضر الحفل قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب وعدد من القادة والضباط في الحرس الوطني.