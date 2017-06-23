التقى الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين عددا من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الكويت، وجرى الحديث حول أنشطة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية والدور الذي تؤديه في نشر اللغة العربية وحوار الثقافات في تلك الدول.

وقال البابطين إن هذا المنهج الذي تتبعه المؤسسة هو الذي تسير عليه الكويت، مشيدا بالدور الذي يؤديه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في نشر السلام ودعمه لمثل هذا التواصل الثقافي مع حكومات الدول ومؤسساتها الثقافية والتعليمية التي يمثلها السفراء الذين جرى استقبالهم في ديوان البابطين بحضور نجليه سعود وعبدالرحمن عبدالعزيز البابطين، والأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن خالد البابطين والمدير العام د. التهامي العبدولي. وتحدث عدد من السفراء عن الأثر الإيجابي للأنشطة التي تقيمها المؤسسة في بلادهم من تعزيز لحوار الثقافات والتعايش بين الشعوب ونشر اللغة العربية.