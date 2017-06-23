أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د. فاطمة الثلاب، أن الجمعية تسعى لأن تكون كيانا يحتضن المخترع ويدعمه لتحقيق شغفه العلمي وجعله واقعا يصل به إلى التميز والعالمية، لافتة إلى أن رسالة الجمعية هي الإسهام في بناء منظومة وطنية للمخترعين توفر لهم رعاية متميزة وتعزز طموحاتهم العلمية وتساعدهم في تحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع يستثمر.

وأضافت في تصريح صحافي: «استغل هذه الأيام المباركة وأهنئ باسمي وباسم الجمعية حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشعب الكويتي أجمع، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الكويت الحبيبة بالمزيد والتقدم والتطور والازدهار على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو».

وقالت ان «الجمعية الكويتية تدعم المخترعين لديها من خلال سعيها لنشر وعي الإبداع والاختراعات والمعرفة في المجتمع الكويتي، ودعم القدرات الوطنية في انتاج الأفكار الإبداعية، والارتقاء بالمخترع الكويتي من الناحية الفنية وتطوير مهاراته من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة، توفير كل السبل لدعم المخترع الكويتي لإبراز اختراعاته».

وشددت على أن الكويت تذخر بأصحاب ابتكارات واختراعات متميزة على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنهم أثبتوا تميزهم وقدرتهم على المنافسة العالمية في مختلف المجالات، ورفعوا اسم الكويت عاليا.