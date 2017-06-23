محمد راتب

أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان ان عيون المسلمين والشرفاء في العالم يتطلعون لاستقرار المنطقة العربية وخصوصا دول الخليج، مشيرا الى ان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان هو امل الامة في الدفع نحو الاعتماد على العنصر الشبابي في التنمية والتطوير. وتقدم بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بهذه المكانة الرفيعة التي تنوء بها الجبال، مبينا ان هذا الشبل من ذاك الاسد، وان ما عجز عنه الكثيرون سيكون مذللا امام ولي العهد الشاب الذي ولي وزارة الدفاع وكان خير مدافع عن حدود المملكة العربية السعودية وقاد عاصفة الحزم بعزم واقتدار.

وتابع بان الاعتماد على الشباب يجب ان يكون سياسة دولية للوصول الى نتائج مرضية، فلدى المملكة مشروع شبابي جبار عماده ولي عهدها الذي اطلق مشروعات اقتصادية وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية.

وبين الحجيلان ان المنطقة تعيش في حالة من التجاذبات والمشاحنات وهي تنشد عقل الحكمة والديبلوماسية، فمستقبل شعوب الخليج كلها امانة في اعناق قادتها الذين يحرصون على اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في المصلحة العامة.