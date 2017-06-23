تقدم نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد العتيبي بالأصالة عن نفسه وعن رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية بأسمى آيات التهاني والتبريكات وطيب المشاعر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموهما بدوام الصحة وموفور العافية، متمنيا من المولي العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموهما وعلى شعبنا الوفي وأمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، داعين الله مخلصين أن يبارك في مسيرتهم وبالجهود المضنية ويسدد خطاه.