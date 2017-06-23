الجمهورية الإسلامية لا تميل إلى جانب دون آخر في الأزمة الخليجية

المنطقة في أمسّ الحاجة إلى لمّ الشمل ووأد الفتنة

الإرهاب والكيان الصهيوني من أبرز المخاطر التي تهدد العالم الإسلامي

تطوير الجانب الغربي من الخليج سيعود بالنفع على الكويت وإيران وكل دول الإقليم

عرضنا على الكويت تطوير مشروعين في الجزر الخمس وإنشاء مدينة الحرير أسامة دياب

شدد السفير الإيراني لدى البلاد د.علي رضا عنايتي على دعم بلاده لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعي سموه لحل الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن بلاده لا تميل إلى جانب دون آخر في الخلاف الخليجي، ومساعدتها للشعب القطري لا يمكن أن تفسر خارج إطارها الإنساني، مشيرا إلى أن موقف إيران كان واضحا منذ بداية الأزمة بالدعوة إلى الحوار والتهدئة وإزالة الاحتقان.

وأوضح عنايتي، في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها السفارة الإيرانية مساء أمس الأول بحضور ديبلوماسي وشعبي، أن المنطقة - في ظل المخاطر المحدقة بها - بحاجة ماسة إلى لم الشمل ووأد الفتنة وكبح جماح الاصطفاف الطائفي البغيض، لافتا إلى أن الإرهاب والكيان الصهيوني من أبرز المخاطر التي تهدد العالم الإسلامي.

وردا على سؤال حول إمكانية أن تلعب إيران دورا في التهدئة في ظل علاقاتها الجيدة مع قطر، أشار عنايتي إلى أن إيران لا تعتمد الانتقائية في علاقاتها مع الدول وهي تسعى دائما لإقامة علاقات طيبة مع الجميع، ولو طلب منها لعب أي دور في حل هذه الأزمة فلن تتردد وستحاول تصفية الأجواء، مبينا أن الإقليم فيه أزمات كثيرة وهو ليس بحاجة إلى أزمات أخرى، معربا عن أمله في أن تنجح كافة المساعي في عودة العلاقات إلى طبيعتها.وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الكويت وإيران وبصفة خاصة الاستثمار في المنطقة الشمالية من الخليج، قال عنايتي إن الحكومة الإيرانية بالفعل تواصلت مع الكويت بشأن الفرص الاستثمارية فيها، فالمنطقة تحتاج إلى تمويل اقتصادي وتجاري لكي تزدهر بالشكل المطلوب.

وأضاف أن الجزء الغربي من الخليج بحاجة بالفعل إلى عمل متواصل من جانبنا جميعا لكي يصل إلى المستوى الذي نريده وليكون على نفس الدرجة التي عليها الجانب الشرقي منه الذي يحتوي على موانئ وحركة ملاحة واستثمارات وبالفعل تحدثنا مع الجانب الكويتي عن تلك الفرص حيث إن العمل في هذه الأفكار التجارية سيصل بمنطقة غرب الخليج إلى ما هو في مصلحة الشعبين الكويتي والإيراني وأيضا كل شعوب الإقليم، لافتا إلى انه بإمكان إيران والكويت وفي إطار عمل ثنائي وربما مع طرف ثالث أو حتى متعدد الأطراف أن يحققوا إنجازات لتنشيط العملية التجارية التي يحتاجها الإقليم.

وتابع: عرضنا على الكويت تطوير مشروعين في الجزر الخمس وإنشاء مدينة الحرير ونحن بدورنا على استعداد تام للتعاون والعمل المشترك مع الكويت في هذا الإطار كما وجهنا الدعوة للقيادات الكويتية لزيارة إيران والتعرف على إمكانياتها في مجال البنية التحتية للطرق والموانئ بما يضمن نجاح الأفكار التجارية مبينا أيضا أن الجانب الإيراني بإمكانه القدوم إلى الكويت من أجل مزيد من التباحث في هذا الشأن في ظل حاجة الإقليم إلى مزيد من الجهد الاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تنحية أي احتقان سياسي جانبا وتوجيه جميع طاقاتنا إلى العمل المشترك في الجانب الاقتصادي والتجاري لاسيما وانه يخدم الشعوب بشكل مباشر.وأشاد بعمق ومتانة العلاقات الإيرانية - الكويتية والتي اتخذت من الإخوة إطارا والحوار والتعاون منهجا، موضحا ان الكويت دولة صديقة ولا يوجد بيننا سوى علاقات طيبة ولا يوجد اختلاف في وجهات النظر بشكل عميق ولكنه بالشكل العادي، فأحيانا تتطابق وجهات النظر بيننا واحيانا تختلف وهو أمر طبيعي في عالم السياسة وإيران بدورها تكن كل الاحترام والتقدير للقيادة والشعب الكويتي، مؤكدا استعداد بلاده لأي عمل قد ينتج عنه رقي الإقليم في شتى المجالات.

وبخصوص ما قدمته إيران للقدس لاسيما مع الاحتفال بيوم القدس العالمي، قال إن إيران تدعم المقاومة الفلسطينية، والإمام الخميني أعلن سابقا أن قضية القدس قضية عالمية أي أنها تعدت الأطر العربية والإسلامية والإقليمية، مبينا أن الاحتفال بيوم القدس بمنزلة التذكير بهذه القضية والتأكيد على ضرورة عدم الانشغال بقضايا فرعية ونزاعات مصطنعة عن قضية القدس المحورية.