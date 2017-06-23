أشاد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس بما جاء في كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، مؤكدا أن كلمات سموه بمنزلة خارطة الطريق والنبراس الذي يهتدي به أبناء الكويت المخلصون الذين يبادلون سموه الحب والتقدير والعرفان لما يبذله من جهود كبيرة على جميع الأصعدة لاسيما جهود سموه الأخيرة في رأب الصدع الخليجي والعربي.

جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها الاتحاد مساء أول من أمس على شرف عدد من رؤساء نقابات العاملين في القطاع الحكومي الذي تم تكريم عدد منهم خلال الاحتفال لتميز أداءهم النقابي خلال المرحلة السابقة.

وقال البسيس: نهدف من إقامة الغبقة الرمضانية بصفة سنوية الى أنها سنة حميدة نحرص على إقامتها لمد أواصر التعاون والود بين النقابيين والتباحث والتناقش في جميع القضايا العمالية «متمنيا أن تنتهى جميع النزاعات النقابية التي يشهدها العمل النقابي حاليا ليتسنى للنقابيين أداء المهام المنوطة بهم نحو أعضاء الجمعيات العمومية في النقابات وإقرار حقوقهم العمالية التي طال انتظارها منذ سنوات وآن الأوان لإقرارها، مشيرا إلى ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي لديه إستراتيجية طموحة سيسعى إلى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على السعي الدؤوب بالتعاون مع السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وديوان الخدمة المدنية لإقرار المطالب العمالية العادلة والمشروعة والتي من شأنها تحفيز الموظف على مضاعفة الجهد والارتقاء بالأداء كل في موقعه بما يعود بالنفع والفائدة على مسيرة التنمية المنشودة في البلاد.

وأوضح البسيس أن رسالة الاتحاد والنقابات الدفاع عن حقوق الموظفين، لذا نمد يد التعاون للحكومة لما فيه مصلحة الموظف سواء بإقرار الكوادر او البديل الاستراتيجي الذي لم تكتمل ملامحه حتى الآن وبه من الثغرات التي يجب معالجتها، مشددا على ان الاتحاد لن يقبل بأي حال من الأحوال الانتقاص من حقوق الموظف.

من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت م.محمد المطيري «ان تكريمنا اليوم من خلال الاتحاد يعد وساما على صدورنا جميعا نحن اعضاء مجلس ادارة النقابة وشهادة حق على ما بذلناه من جهد وإنجاز لصالح أعضاء الجمعية العمومية الذين منحونا الثقة في تمثيلهم، وننتهز الفرصة لنوجه برقية تهنئة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، ونعد الجميع ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من المكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية.

بدوره قال السكرتير العام لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مرزوق المنحوف نتوجه بالشكر والعرفان للاتحاد على التكريم اليوم، فهي لفتة طيبة من رئيس الاتحاد وحافز للمكرمين على الحفاظ على مستوى الأداء لما فيه صالح الحركة النقابية.

من جهته، أوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للنقابات وعضو نقابة الأشغال هادي المحيلبي ان التكريم بادرة طيبة من الاتحاد ونتمنى ان تستمر في الأعوام المقبلة لتحفيز النقابيين على بذل المزيد من الجهد في أوقات عصيبة يمر بها العمل النقابي تحتاج منا جميعا الى المزيد من التكاتف والتعاضد.

رؤساء النقابات المكرمون

٭ رئيس نقابة البلدية صالح العازمي.

٭ رئيس نقابة الإعلام محمد الزمانان.

٭ رئيس نقابة البلدية م.محمد فهاد المطيري.

٭ رئيس نقابة الأشغال ناصر غانم الميع.

٭ رئيس نقابة الجمارك أحمد عقله العنزي.

نقابيون تم تكريمهم

٭ نائب رئيس الاتحاد العربي للنقابات هادي المحيلبي.

٭ سكرتير عام اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مرزوق المنحوف.