بحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان مع رئيس وكالة الاستثمارات التركية أرده ارموط سبل تطوير التبادل الاستثماري و التجاري بين الكويت و تركيا.



وحضر هذا الاجتماع وفود تمثيلية من اكبر الشركات التركية في الاقتصاد والمقاولات و التكنولوجيا والبنوك بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال.



وقال الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان العلاقات التركية – الكويتية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة معطيا مثالا على ذلك " بالمشاريع الكبيرة التي أسندت لشركات تركية في البلاد مثل مشروع المطار و مستشفى الامراض السارية".



وأضاف أنه تم عرض رؤية الكويت (عام 2035) وما يتم انجازه لتحقيق هذه الرؤية مثل مشروع ميناء مبارك الذي سيتم انجازه خلال سنتين ومشروع مدينة الحرير والتي ستكون منطقة إقليمية والمناطق الصناعية الجديدة ومزايا والتسهيلات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في الكويت والتحفيزات التي تقدمها لجذب الشركات.



وأوضح الروضان ان موقع الكويت الجغرافي يؤهلها لتكون بوابة الخليج للمنتجات التركية حيث تتوسط ثلاث دول ذات كثافة سكانية عالية هي إيران والعراق والسعودية.



وذكر أن الاجتماع تناول القطاعات الواعدة بالكويت للاستثمار فيها والاستماع الى المعوقات التي تواجه او تمنع المستثمرين الاتراك لدخول السوق الكويتي لتذليلها.



ووجه الروضان الدعوة إلى المستثمرين الاتراك للمساهمة في تحقيق رؤية الكويتي 2035 و المشاريع التي تتضمنها في القطاعات الصناعية و المقاولات و البنى التحتية التي من المتوقع ان يقدر الصرف الحكومي فيها 180 مليار دولار الى عام 2035 .



يذكر أن الوزير الروضان بدأ زيارة رسمية لتركيا حيث عقد محادثات مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي ووزير الصناعة التركي فاروق أوزلو لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التي تجمع الكويت بتركيا.