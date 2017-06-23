تقدم مدير جامعة الكويت، د.حسين الأنصاري، بخالص التهنئة لأبنائه الطلبة المستجدين وذويهم بمناسبة قبولهم في جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018، متمنيا أن يكون عاماً جامعياً موفقاً لهم ومليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح والتوفيق، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجد والالتزام خلال دراستهم الجامعية لتحقيق أعلى مستويات النجاح والتفوق، والاستزادة من العلم والمعرفة للمساهمة في بناء وارتقاء وطننا العزيز الكويت.

كما تقدم مدير الجامعة بخالص الشكر لأسرة عمادة القبول والتسجيل وعلى رأسها عميد القبول والتسجيل الدكتور عادل مال الله والعمداء المساعدين، ومديرة إدارة القبول هند السالم، على جهودهم التي بذلوها خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة، وعملية فرز الطلبات للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفيين لشروط القبول، كما خص بالشكر موظفي مركز نظم المعلومات وموظفي إدارة الأمن والسلامة وإدارة العلاقات العامة والإعلام على تعاونهم البناء والمثمر خلال فترة استلام طلبات الالتحاق للعام الجامعي 2017/2018، متمنيا عاما موفقا وحافلا بالنجاحات والإنجازات للجميع.