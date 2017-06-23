اسامة ابو السعود

أدى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، صلاة القيام ليلة السابع والعشرين في مسجد بلال التابع لإدارة مساجد محافظة حولي بضاحية الصديق .

وقال مدير إدارة مساجد محافظة حولي المشرف العام على المراكز الرمضانية الأربعة التابعة للإدارة الدكتور خالد الحيص : "فوجئنا بتشريف الشيخ محمد الخالد الى المركز الرمضاني بمسجد بلال وقد اثنى على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن" .

واضاف: رسم فريق ادارة مساجد حولي بالتعاون مع فريق عمل مكتب سمو ولى العهد لوحة جميلة من خدمة المصلين والوقوف على راحتهم رغم توافد اعداد كبيرة جدا ما اضطررنا معه الى فرش الساحات الخارجية للمسجد .