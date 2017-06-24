أقام سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية السفير محمد صالح الذويخ مأدبة إفطار بمقر السفارة في القاهرة بحضور عدد من كبار المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات الإعلامية المصرية.

وفي البداية، رحب السفير الذويخ بالضيوف، مشيرا إلى أن روح المحبة والأخوة التي تربط البلدين والشعبــــين الشقيقين مصر والكويت راسخــة ومتجـذرة.

وحضر المأدبة وزير النقل د.هشام عرفات، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ومفتي الديار المصرية الشيخ شوقي علام، ووكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، والأمين العام للمجلس أحمد سعد الدين، وعدد من نواب المجلس ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية المصرية، ومنهم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير طارق القوني، ومساعد الوزير للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، ومساعد الوزير للشؤون الأفريقية السفير محمـــد إدريس، ونائب مساعد وزير الخارجية للمراسم السفير أشرف منير، فضلا عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة المستشـــار أحمـــد أبوزيـــد.

كما حضرها نائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب وأمين سر جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد وأمين عام الاتحاد خالد ميري، ونقيب الصحافيين المصريين ورئيس مجلس إدارة «الأهرام» عبدالمحسن سلامة، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام، وأركان السفارة الكويتية في القاهرة.