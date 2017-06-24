مساعدتنا للمحتاج تنطلق من مبدأ «أعطه فأساً ليحتطب»

19 ألف شخص استفادوا من بنك الطعام و23 ألفاً على قائمة انتظار المساعدات

قدمنا إفطار صائم لنحو 150 ألف شخص في صالات تنمية المجتمع بمحافظات الكويت الست

نوفر فرص عمل للأيتام والأرامل ليتمكنوا من إعالة أسرهم

دراسة دقيقة للحالات المقدمة لدينا من قبل اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين

نسعى ليكون البنك أولى الجهات التي تخدم الإنسانية دولياً وإقليمياً ومحلياً

العمل الخيري مثل الإدمان إذا عملت فيه لا تستطيع تركه

نعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي اقتداء بنهج القيادة الرشيدة

هدفنا تحقيق التوازن الغذائي في المجتمع ونطمح إلى العالمية

نهيب بأهل الخير والمحسنين والمؤسسات مساعدة المحتاجين

مشروع «بناء الكساء» يغطي احتياجات 5700 أسرة أجرت الحوار: ليلى الشافعي

أكد أمين سر مجلس ادارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر ان رسالة البنك هي «عالم بلا جوع في بلد الإنسانية وبلد الخير» ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالارتقاء بالعمل الإنساني.

وقال في حواره مع «الأنباء»: ان هناك 23 ألف أسرة على قائمة المساعدات ونحن في انتظار تكاتف المؤسسات وأهل الخير حتى لا يكون بيننا جائع او محتاج.

وأشار الى ان بنك الطعام اولى الجهات التي تخدم المحتاجين غذائيا ومعنويا وتقدم لهم دورات تدريبية للانخراط في سوق العمل حتى يعتمد على نفسه، لافتا الى ان مشروع «بناء الكساء» يغطي احتياجات 5700 أسرة، مشيرا الى ان النبك لا يعتمد على توفير الطعام للأسر المحتاجة فقط، بل العمل على تأهيل معيل الأسرة وتدريبه لكي يعمل، فإلى المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

ما سبب انخراطك في العمل الإنساني؟

٭ العمل الخيري الإنساني مثل الإدمان اذا عملت فيه لا تستطيع ان تتركه، وهذا العمل واجب ديني وإنساني، قال تعالى (فمن تطوع فهو خيرا له)، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن يرجو من عمله التطوعي جزاء في الدنيا والآخرة ويعمل لتحقيق مصلحة المحتاج وهو عمل دافعه داخل الإنسان حب الخير وتقديم المساعدة للفئات المحتاجة.

ما رؤيتكم لتطوير العمل التطوعي؟

٭ يمكن القيام بذلك عن طريق غرس مفاهيم التضحية والايثار في نفوس الناشئة من خلال الأسرة والإعلام والمدرسة، وايضا لتطوير العمل الخيري، لابد من تكاتف المؤسسات في دعمها ماديا ومعنويا للعمل الخيري لتتمكن من اداء رسالتها.

ما رسالة بنك الطعام الكويتي؟

٭ رسالتنا «عالم بلا جوع من بلد الإنسانية» التي توج قائدها صاحب السمو الأمير بلقب قائد الإنسانية للمرة الاولى في تاريخ الأمم المتحدة، ونحن نسعى الى ابناء صالحين ينشأون على قيم البذل والعطاء والإحساس بالآخر وجعل الأيتام عناصر فاعلة في المجتمع عن طريق تقديم عدة برامج وانشطة لدعمهم، منها قيام بنك الطعام بزيارة دار الطفولة في دار الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون، حيث قدمنا وجبات غذائية متنوعة للأطفال على مدار اليوم خلال فترتي الغداء والعشاء ودعم مشاركتهم في انشطتهم وألعابهم، فنبذل قصارى جهدنا لرعاية الطفولة.

حدثنا عن فكرة انشاء بنك الطعام الكويتي؟

٭ كانت مبادرة من رئيس مجلس الإدارة بدر ناصر الخرافي بهدف حفظ النعمة وعدم اهدارها ومساعدة الأسر المحتاجة للغذاء، واردنا الاستفادة من فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطويرها وتكييفها بما يتناسب مع المجتمع وتطبيقها بطريقة احترافية، واردنا ترجمة كلمات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهاته في دعم العمل الخيري والإنساني ترجمة واقعية في الكويت ثم تنطلق بعد ذلك الى العالم من الكويت مركز العمل الإنساني.

هل هناك معوقات تعرقل مسيرتكم النبيلة؟

٭ الحمد لله لا توجد معوقات الا الدعم اللازم لمشاريعنا الحيوية من قبل المتبرعين، حيث تقدم الدعم الغذائي ثم مرحلة إلحاق رب الأسرة في سوق العمل سواء اب او ابن او ابنة.

كيف تستقبلون التبرعات؟

٭ يستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق ارسال رسالة نصية بمبلغ 1 او 5 او 10 دنانير على شبكة «فيفا» برقم 50487 وشبكة «زين» برقم 94122 او عن طريق الدفع على الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.com، ونحن نتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستقبال التبرعات يكون عن طريق الشيكات او الكي نت او الموقع الالكتروني، ولدينا مخازن واجهزة سبيل تابعة للبنك، ونستقبل المواد العينية من المتبرعين وندعو الشركات والمحسنين من اهل الكويت لدعمنا في المواد التموينية وايضا يمكننا ارسال مندوب الخير عند الاتصال بنا.

ما الذي تسعون إليه؟

٭ ان يكون البنك الكويتي للطعام من اولى الجهات التي تخدم الإنسانية دوليا واقليميا ومحليا وتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية وتوعية المجتمع للحد من اهدار الأطعمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة والمتعففة من المواد التموينية بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، فهدفنا بناء الإنسان وتطويره انطلاقا من مبدأ أعطه فأسا ليحتطب فبدلا من ان نعطي المحتاج السمكة ليأكلها نعطيه الصنارة ليصطاد بها.

تجاوب من شركات الغذاء في التعاون معكم؟

٭ الحمد لله وقع البنك الكويتي للطعام عقدا سنويا مع «كويكر» لإمداد البنك بنحو (1000) سلة غذائية تحتوي على مختلف انواع منتجات كويكر، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة ساديا بإمداد البنك بـ(1000) سلة غذائية تحتوي على دجاج علامة ساديا.

كم عدد المستفيدين من البنك الكويتي للطعام الى الآن؟

٭ يفوق الـ18 ألفا و800 شخص وهناك آلاف في قائمة الانتظار.

ماذا عن ميزانية التشغيل لبنك الطعام؟

٭ البنك ليس مؤسسة ربحية، وجاء بتبرع من رئيس مجلس الادارة بدر ناصر الخرافي وهناك شركات ومؤسسات تدعم اعمال البنك.

ما الفئة المستهدفة لديكم في عملكم؟ وما نوع المساعدات؟

٭ يشمل كل الأسر المحتاجة سواء كانوا مواطنين او وافدين او من فئة البدون والدعم سيكون حسب برامج محددة، فهناك دعم تمويني من خلال تقديم سلة غذائية متكاملة توجه للأسرة المحتاجة وذلك بعد دراسة كل حالة لتحديد مدى الحاجة ويقوم بذلك باحثون مختصون.

وستقدم برامج تدريبية متعددة لفئة البدون ما بين دورات في التمريض والمعاهد الصناعية وذلك بهدف بناء فرد يعيل اسرته وتوجيهه بعد ذلك لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

ما مدى تجاوب المؤسسات مع البيت؟

٭ أجرينا العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الغذائية في الكويت لتغطية جميع احتياجات الأسر المتعففة وتم التعاون مع البنك وبعض الشركات لتوفير الطعام للأسر المتعففة وتوفير ملابس وبطانيات للمحتاجين.

وما المساعدات التي نفذت من البيت مؤخرا؟

٭ تم تدشين مشروع «بناء الكساء» بالتعاون مع القطاع الخاص حيث تم التعاون مع شركة «سيفكو» لتقديم كوبونات خيرية بقيمة 25 دينارا لكل اسرة لصرف المواد التموينية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للأسر المتعففة بهدف التخفيف عنها، أما مشروع «بناء الكساء» فهو التبرع بالملابس للأسر المتعففة وتنظيم دورات تدريبية بأكاديمية الطهي بهدف تدريب الفتيات والشباب للاستفادة من طاقاتهم واستثمارها على نحو أمثل كما أننا نقدم كوبونات نقدية بالاتفاق مع أحد الأسواق لتشتري الأسر ما تحتاجه.

ما أهم الدورات التي تقدمونها للأسرة؟

٭ دورة التمريض حيث تمت دراسة احتياج السوق لوظيفة الممرض ووجدنا حاجة المستشفيات لهم حيث تحتاج من 400 إلى 500 ممرضة سنويا في اقسام التمريض، كما قمنا بدراسة احتياجات السوق كجهة رسمية معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتعاون مع معهد التمريض الذي يملك دراسات لاحتياجات السوق عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتقدر الطلبات الموجودة في انتظار التوظيف.

من يدعم التكلفة المادية لهذه البرامج؟

٭ يأتي الدعم من المحسنين داخل الكويت والبنك الكويتي للطعام هو الوسيط في دفع الرسوم الدراسية بين المتبرع والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

وهل تحددون راتب من يتخرج في الدورة؟

٭ نحن نعمل على حل مشكلة فقير ونحن لسنا شركة توظيف أو وزارة تخطيط، ونتمنى تعاون المحسنين داخل الكويت وشركات القطاع الخاص لدعم هذه الأسر.

ماذا قدمتم في شهر رمضان؟

٭ أعددنا وجبات افطار صائم بنحو 5 آلاف وجبة يومية وللمرة الأولى في الكويت تقوم جهة مثل البنك بتقديم افطار الصائم في صالات تنمية المجتمع في محافظات الكويت الست واستهدفنا 150 ألف صائم.

ولماذا لا تأخذون الأطعمة الفائضة من المتبرعين؟

٭ بدلا من طلب الحصول على أكل زائد أعطني 100 فلس نأخذها من متبرع لسد حاجة الأسرة.

كم عدد الأسر المسجلة لديكم؟

٭ 23 ألف أسرة تنتظر الدعم والثلث حصلوا على مساعدات والباقي في انتظار تبرع المحسنين.

كيف يصل الدعم إلى المعاقين اذا كان التقديم عن طريق «أون لاين»؟

٭ بالنسبة للمعاقين نوصل لهم المعونة الى بيتهم.

ألم يكتف البنك بالمساعدات الغذائية؟

٭ البنك يدعم المحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت ولكن اذا استمررنا في تقديم الطعام والمساعدات فقط فسيظل ينتظر المساعدة فقط ولكن اذا استطعنا حل مشكلته الأساسية ومساعدته في اعالة أسرته وتوفير العمل المناسب له فسيتكفل هذا الشخص بمصاريف اسرته.وهل برامج التأهيل المقدمة للرجال فقط؟٭ ستشارك المرأة ايضا في الدورات المخصصة لها حسب احتياج العمل مثل التدريس او غيره.

ما أهم الشرائح التي تقبلونها؟

٭ الأيتام والأرامل والمطلقات وضعيفـــو الدخـــل من المتزوجين.

قرار إشهار جمعية البنك الكويتي للطعام

بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام وعلى القرار الوزاري رقم 73/أ لسنة 2016 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بأعمال وكيل الوزارة وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم 1 لسنة 2015 المؤرخ في 9/ 12/ 2015 وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 28/ 6/ 2016 وعلى النظام الأساسي لجمعية البنك الكويتي للطعام وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قرر وزير الشؤون والاجتماعية والعمل اشهار جمعية البنك الكويتي للطعام لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

دورات تأهيلية لسوق العمل

حول الدورات التي يقدمها بنك الطعام للأشخاص لتأهيلهم الى سوق العمل، قال الحمر: بعد دراستنا للسوق وحسب المؤهل الدراسي للشخص فالذين لديهم شهادات متوسطة نقوم بإدخالهم دورات للوظائف التي يحتاج السوق اليها، وهناك وظائف مثل الحدادة وبناء الخرسانات والأرصفة وغيرها وبالتالي يكونون بحاجة لمشرفين وفنيين مختصين للمشروع ويتم تأهيلهم عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

مساع للتعاون مع بنوك الطعام حول العالم

عن التعاون بين بنك الطعام الكويتي وغيره في مصر او بنغلاديش، اكد الحمر ان البنك يسعى لإرساء قواعد التعاون المشتركة مع مختلف بنوك الطعام في المنطقة والعالم لما لذلك من اثر كبير في القضاء على الجوع في بلاد العالم واصبحت فكرة البنك الكويتي للطعام مطبقة في كثير من الدول.

والبنك الكويتي للطعام يتطلع لأدوار اجتماعية مهمة داخل البلاد تعزز من دوره الإنساني والاجتماعي والخيري والارتقاء بمسيرة العمل الإنساني بما يعزز دور البنك في قطاع العمل الخيري.

شهادة لمن يهمه الأمر

تشهد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن جمعية البنك الكويتي للطعام هي احدى الجمعيات الخيرية المشهرة من قبل الوزارة بمقتضى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتمارس أعمالها في مجال البر والنفع العام ويتشكل مجلس إدارتها من السادة التالية اسماؤهم:

1- بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة

2- مشعل عبدالله الأنصاري - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- بدر محمد القطان - امين الصندوق

4- سالم علي الحمر - امين السر

5- خالد عبدالله الملا - عضو

6- محمد زياد يوسف العليان - عضو

7- يوسف عيسى يوسف العبدالجليل - عضو

وقد منحت هذه الشهادة للجمعية المذكورة بناء على طلبها دون ادنى مسؤولية على الوزارة فيما يتعلق بحقوق الغير، علما بأن الشهادة صالحة لمدة سنة من تاريخه.