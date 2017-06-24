البوص: الدين والأخلاق مرتبطان ببعضهما وسببان للمغفرة

أسامة ابوالسعود

احتشد آلاف المتهجدين في ليلة 28 رمضان بمسجد الدولة الكبير حيث أمهم في الركعات الأربع الأولى القارئ ماجد العنزي، بينما امهم في الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء القارئ بدر العلي.

وألقى الخاطرة الإيمانية الداعية راجح سعد البوص والتي أكد فيها على ارتباط الدين بالأخلاق مستشهدا بالعديد من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على هذا المعنى الإيماني الكريم.

وقال ان الأمة الإسلامية فقيرة لمثل هذا المفهوم «الاخلاق» الذي تمتلئ به الكتب ويفصح بها الخطباء، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «دب اليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، فهي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن حالقة الدين»، فالخلق امر مهم ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: «كان خلقه القرآن».

وقال البوص انه يجب على الإنسان الا يتحلى بالدين فقط ولكن يتحلى بالدين والأخلاق معا، مشيرا الى قول ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام، ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» اي انه ليس له عند الله جلا وعلا شان.

واستشهد بكثير من الأحاديث والآيات التي تؤكد ارتباط الدين بالأخلاق واهميتها في حياة المسلم وهي سبب من اسباب المغفرة ورضوان رب العالمين ودعا الله ان يغفر لجميع المسلمين.

وزير الدفاع تهجد بمسجد بلال وأشاد بجهود مساجد حولي

أسامة ابوالسعود

أدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد صلاة القيام ليلة السابع والعشرين في مسجد بلال التابع لادارة مساجد محافظة حولي بضاحية الصديق.

وقال مدير ادارة مساجد محافظة حولي المشرف العام على المراكز الرمضانية الأربعة التابعة للادارة د.خالد الحيص: فوجئنا بتشريف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الى المركز الرمضاني بمسجد بلال وقد اثنى على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف: رسم فريق ادارة مساجد حولي بالتعاون مع فريق عمل مكتب سمو ولي العهد لوحة جميلة لخدمة المصلين والوقوف على راحتهم رغم توافد اعداد كبيرة جدا ما اضطررنا معه الى فرش الساحات الخارجية للمسجد.

مساجد الفروانية أحيت صلاة القيام في 8 مراكز

المطيري: اللجنة النسائية قامت بجهود كبيرة لخدمة مصليات النساء

أسامة أبو السعود

أحيت إدارة مساجد محافظة الفروانية الليلة الثامنة من ليالي صلاة القيام وهي ليلة 28 رمضان في مراكزها الرمضانية الثمانية، حيث أمّ المصلين في الركعات الأربع الاولى بمركز الزبن الرمضاني بضاحية عبدالله المبارك القارئ أحمد العبيد ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من المملكة العربية السعودية وهو من الأصوات المميزة المشاركة بمشروع الأصوات الندية، وقدم د.عادل المطيرات خاطرة دينية بعنوان «مشاهد الصلاة» ومن ثم أمّ المصلين في الركعات الأربع التوالي مع الدعاء القارئ ياسر الفيلكاوي.

وأمّ المصلين بمركز بتلة الخرينج الرمضاني بمنطقة العارضية في الركعات الأربع الأولى د.محمد العصيمي وفي الركعات الأربع التوالي مع الدعاء أمّ المصلين القارئ أحمد العبيد وقدم العصيمي خاطرة دينية، أما بمركز العلاء بن عقبة الرمضاني بمنطقة الفردوس فقد أمّ المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ ابراهيم زيد وفي الركعات الاربع التوالي مع الدعاء أمّ المصلين د.منصور الخالدي، وقام الشيخ حسان النحلاوي بإمامة المصلين بمركز بلقيس الزهير الرمضاني بمنطقة جليب الشيوخ.

من جانبها، قالت رئيس اللجنة النسائية بمركز الزبن الرمضاني صالحة المطيري ان إدارة مساجد محافظة الفروانية تميزت هذا العام بتشكيل لجنة نسائية من موظفات الإدارة تقوم بالإشراف على كل الفعاليات المقامة في مصلى النساء، وتجهيز مصلى النساء وتوفير خدمات الصيانة والضيافة والنظافة وتقديم الرعاية الطبية وخدمات لكبار السن، وتم عقد شراكة مع إدارة التنمية الأسرية لتقديم برنامج بشارات رمضانية هذا العام تحت شعار «بك أستجير ومن يجير سواك»، وشكرت المطيري فريق العمل النسائي على ما قام من جهود واضحة وملموسة لخدمة الأخوات مصلى النساء والتواصل اليومي معهن.

مركز الراشد بالعديلية فاض بآلاف المصلين

الشعيب: إدارة مساجد العاصمة نجحت في تطوير أداء المراكز الرمضانية

الدخيل: المراقبة الثقافية كرّمت المشايخ والقراء المشاركين في المراكز

أسامة أبوالسعود

بقلوب خاشعة لله عز وجل، وأكف متضرعة، وأرواح مؤمنة متبتلة، أحيا آلاف المصلين ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك في مركز الراشد الرمضاني في العديلية وسط أجواء إيمانية عامرة بالنفحات الربانية توافدت حشود المصلين فملأوا المسجد والساحات الخارجية المحيطة به خاشعين لله متضرعين.

وأم المصلين في الأربع ركعات الأولى القارئ محمد صالح اليمني وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ رامي شوشة.

وفي الخاطرة الإيمانية التي ألقاها الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ بدر الحجرف تحت عنوان «التفاؤل» حيث بين الشيخ الحجرف أن الدين الإسلامي يدعو للأمل والتفاؤل وبناء الحياة الإيجابية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد د.وليد الشعيب أن مركز الراشد الرمضاني التابع لإدارة مساجد العاصمة يقوم بجهد كبير في خدمة المصلين، مثمنا ما يقوم به الفريق المشرف على المركز الرمضاني لما له من جهد واضح في تطوير الأداء والرقي به عبر التأكد من إتمام كل كبيرة وصغيرة قد يحتاج إليها المركز، مبديا إعجابه بالفعاليات الدعوية التي يقوم بها المركز، مثنيا في الوقت ذاته على أداء الفرق العاملة به وبكل المراكز الرمضانية الأخرى.

وقال الشعيب إن مبدأ الشراكة مع مؤسسات مختلفة في الدولة يسهل نجاح المراكز الرمضانية، مثمنا الجهود التي تصب في هذا الاتجاه من حيث التنظيم وتوفير عناصر الأمن والسلامة والطوارئ الطبية وتيسير حركة المرور في المناطق المحيطة بالمراكز الرمضانية، مشيدا بالمجهود الكبير الذي يقوم به رجال الأمن حرصا على سلامة وأمن المصلين، فتعاون مؤسسات الدولة المختلفة يصب في مصلحة المصلين، مطالبا جمهور المصلين بالالتزام بتعليمات رجال الأمن حرصا على سلامتهم.

71 حالة تعاملت معها «الطوارئ الطبية» بالمساجد ليلة السابع والعشرين

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

في إطار متابعة وزير الصحة د.جمال الحربي للخدمات الطبية المقدمة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، كشف التقرير المرفوع للوزير من إدارة الطوارئ الطبية صباح الخميس 22 يونيو الجاري حول إنجازات فرق الطوارئ الطبية لتقديم الرعاية العاجلة للمصلين خلال شهر رمضان المبارك عن التعامل مع 71 حالة خلال صلاة القيام ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تم علاج 68 حالة منها بعيادات الطوارئ الطبية، بينما تم تحويل 3 حالات فقط للمستشفيات.

وأوضح التقرير أن فرق الطوارئ الطبية والملحق بها 32 سيارة إسعاف حديثة ومجهزة والتي تقوم بتغطية 22 مسجدا بجميع أنحاء البلاد قد تعاملت منذ بداية شهر رمضان مع 707 حالات أثناء صلاة التراويح وصلاة القيام عولجت (700 حالة) منها بعيادات الطوارئ الطبية بينما حولت 7 حالات فقط للمستشفيات.

وتراوحت الحالات التي تعاملت معها فرق الطوارئ الطبية بين ضيق التنفس والربو وآلام الصدر وارتفاع ضغط الدم والإرهاق.

وتواصل فرق الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية بالمساجد خلال صلاة التراويح وصلاة القيام بجميع المحافظات من خلال الفرق الطبية والتمريضية وفنيي الطوارئ الطبية والخدمات وسيارات الإسعاف والبالغ عددها 32 سيارة إسعاف.

مساجد العاصمة كرّمت العتيبي و ضيوف «الأوقاف»

كرمت إدارة مساجد محافظة العاصمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بدر العتيبي خلال زيارته للإدارة.

من جهة اخرى، كرم المراقب الثقافي في إدارة مساجد محافظة العاصمة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الدويلة المشايخ ضيوف وزارة الأوقاف.