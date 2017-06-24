محمد راتب

أشاد رئيس نقابـــة المدققيــن الشرعييـــــن ونائـــب رئيس اتحـــــــاد العامليــن فـــــي القطاع الخــــاص يعقوب السليم بخطـــوة هيئة اســواق المال بتسجيلهـــا لمكاتــب التدقيـــق الشرعي الخارجي بعد طول انتظار.

وأشار الى ان النقابة تتطلع لمزيد من الخطوات التنظيمية من هيئة أسواق المال لتطبيق امثل لمنظومة حوكمة الرقابة الشرعية على جميع الشركات الإسلاميــة، متقدما بالشكر للدكتــور نايف الحجرف علـــى تعاونــه مع النقابة، فقد شهدت صناعة التدقيق الشرعي تطورا كبيرا في عهده.

وأكد انه حان الوقت ان يصدر قرار مـــن وزير التجارة يلــزم جميع الشركات الإسلاميـــــة بمختلــــف قطاعاتهــــا بالتدقيــــق الشرعـــي من دون استثناء.