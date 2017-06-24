محمد راتب

اعلن رئيس لجنة الخدمات والعمل الاجتماعي في جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري ختام مسابقة القرآن الكريم في مسجد الغملاس بمشاركة أكثر من 100 متسابق، بالإضافة إلى حضور الأبناء لحفل القرقيعان الذي تم في حديقة الشهيد عبدالوهاب العبد الرزاق، مشيرا إلى ان هذين النشاطين نالا استحسان المساهمين وقدما صورة مشرقة عن أداء مجلس الإدارة وحرصه على إطلاق الأنشطة الهادفة.

وأشار في تصريح له إلى أن هذين الإنجازين الرمضانيين كانا ضمن الأنشطة الاجتماعية والثقافية والإيمانية الخاصة بالشهر الكريم، حيث شهد حفل القرقيعان حضورا لافتا وبرامج متنوعة ومسابقات ونقش حناء وتسالي للأطفال وفقرة خفة اليد مع مشاركة ابو طبيلة وفرقة القرقيعان والرسم على الوجوه واللعب بالنطاطيات.

وفيما يتعلق بمسابقة القرآن الكريم التي اقيمت برعاية جمعية القادسية افاد بأنها كانت على 4 مستويات: الماسي سورة آل عمران حيث جرى منح الخمسة الأوائل 200 دينار، والذهبي سورة الإسراء وتم منح العشرة الاوائل 150 دينارا، والفضي سور: الملك والحاقة والمعارج وتم منح الخمسة عشر الأوائل 100 دينار، وأخيرا البرونزي لمن هم دون 12 سنة في سور: النبأ وعبس والنازعات، وجرى منح الخمسة عشر الاوائل 100 دينار.