هنأت جمعية إحياء التراث الإسلامي اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء في برقية أرسلتها الجمعية بهذا الصدد سائلة المولى عز وجل أن يوفقه ويسدده ويعينه على حمل المسؤولية، وأداء الأمانة.

وأكدت الجمعية تأييدها ومساندتها للملكة العربية السعودية، ولقيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها.

بدوره، قال رئيس جمعية إحياء التراث الإسلامي الشيخ طارق العيسى ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رجل دولة قادر على حمل المسؤولية في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والمنطقة الخليجية والعربية.

وقد أثبت بن سلمان قدرته على إدارة أمور الدولة بأفضل صورة ليكون سندا وعونا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإننا لندعو الله عز وجل أن يعينه، وأن يوفقه لكل خير.

كما بارك رئيس وأعضاء الجمعية في رسالة أخرى لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود تعيينه وزيرا للداخلية، سائلين الله عز وجل أن يوفقه لحفظ أمن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.