أعلن أمين السر والمدير العام لجمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي أن جهود الجمعية تكللت بمساعدة 116 حالة من السجناء والموقوفين وبمبلغ 71 ألف دينار وذلك مع بداية شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملة «خلهم يعيدون ويانا».

وأوضح الذايدي في تصريح صحافي خلال تواجده بإدارة التنفيذ المعاون أمس الأول أنه بالتعاون مع نائب رئيس التنفيذ المستشار عدنان الجاسر تم عرض 34 حالة من المحجوزين ودفع لهم 26 ألف دينار ليعودوا إلى أهلهم وذويهم، مبينا أن الجمعية مستمرة خلال هذه الأيام المباركة في مساعدة السجناء والموقوفين على ذمة قضايا مالية لينعموا بالعيد بين ذويهم.

ولفت إلى أن الجمعية مستمرة في عملها طوال العام ولا يتوقف على شهر رمضان المبارك فقط، كاشفا عن مساعدة الجمعية لـ 470 حالة من السجناء والموقوفين ومن عليهم ضبط وإحضار منذ بداية العام الحالي وبمبلغ 240 ألف دينار، مثمنا الدور الذي يقوم به رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي من خلال تسهيل أعمال الجمعية وأمور السجناء وحفظ حقوق الدائنين حتى ينعموا بهذا العيد المبارك مع أهلهم وذويهم وبتوصياته إلى الإخوة المستشارين.

بدوره، قال مشرف وحدة التنفيذ المدني بالصليبية عبدالعزيز العنزي إن هناك توصيات من وزير العدل ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ بتسهيل أمور المتبرعين الكرام لإخراج السجناء والموقوفين بهذا الشهر الفضيل بعد دفع مديونياتهم، مؤكدا أن هذه لفتة كريمة من وزير العدل ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأعمال بميزان حسناته وكذلك المستشار أنور العنزي.

وأكد العنزي أن للجمعية دور فعال في الإفراج عن الكثير من الحالات، مشيرا إلى أن جمعية التكافل حاضرة معهم دائما في إدارة التنفيذ وفي كل مناسبة لمساعدة الحالات والتفريج عن المسجونين.