البيت يساهم في رفع مسيرة التنمية والبناء

أعرب بيت الزكاة عن خالص تهنئته للكويت وشعبها وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، يهنئ مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم الصالح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني»، شاكرا لسموه رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة للبيت مما مكنه من مواصلة عمله وتحقيق رؤيته للريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها ليتمكن البيت من تسجيل إنجازات وبصمات واضحة في هذا المجال والمساهمة في دفع مسيرة التنمية والبناء في وطننا الحبيب.

كما هنأ الصالح سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، داعيا لهما بدوام التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وتحقيق مزيد من الرقي والتقدم للكويت وأهلها.

كما تقدم الصالح نيابة عن البيت بالتهاني والتبريكات لمحسني ومتبرعي البيت الكرام أفراد وشركات وجمعيات تعاونية على تعاونهم وتواصلهم الدائم معه في دعم مسيرة البيت الخيرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت من رعاية آلاف الأسر المحتاجة وتوفير أسباب العيش الكريم لها من خلال مساعداته النقدية والعينية، معربا عن شكره وتقديره لكل المحسنين الكرام الذين ساهموا بزكواتهم وصدقاتهم في دعم أنشطة البيت الخيرية وتنفيذ مشاريعه التنموية داخل الكويت وخارجها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يكون حلول عيد الفطر المبارك على الكويت وأهلها والمسلمين عامة بالخير واليمن والبركات.