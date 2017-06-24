تخصيص زكاة الفطر هذا العام للاجئين السوريين

أكد مدير إدارة الموارد والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية أمين النبهان ان الجمعية تقوم سنويا باستقبال زكاة الفطر من الإخوة المحسنين نقدا وتقوم بصرفها مواد عينية التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج زكاة الفطر، حيث أن مبلغ الزكاة (دينار واحد) عن كل فرد بالأسرة.

وذكر النبهان أنها أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين تدفع قبل انقضاء صوم شهر رمضان، ‫وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها، وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا.‬

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «‫فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

وأضاف النبهان: تحرص الجمعية على توزيعها على المستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين، حتى يشاركونا فرحة العيد، ولا يخفى على كل مسلم فضل هذه العبادة وانها احدى القربات الى الله عز وجل، حيث ان في ادائها تطهيرا لنفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث، كما انها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، فضلا عن كونها واجبة على كل مسلم، وقد تم بفضل ومنة من الله تخصيص زكاة الفطر هذا العام للإخوة اللاجئين السوريين.

ودعا النبهان جموع الإخوة المحسنين والأخوات المحسنات الى الحرص على اخراج زكاة فطرهم قبل صلاة العيد، حتى يتسنى لنا ايصالها إلى مستحقيها، ولنقف بجانب اخواننا المحتاجين وهذا واجب ديني حثنا عليه ديننا الحنيف، وامرنا به نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر التبرع في مقر الجمعية في منطقة القادسية أو عبر الخط الساخن للجمعية (96666698) حيث ان لدى الجمعية خدمة (المندوب السريع) للوصول للاخوة المتبرعين أثناء اتصالهم في جميع مناطق الكويت، أو عبر التبرع بالموقع الالكتروني (alnouri.org) وأشار النبهان الى أن جميع أعمال الجمعية تتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية الكويتية.