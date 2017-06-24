أكد مدير عام ادارة الطيران المدني يوسف الفوزان ان هناك زحمة فعلية في مطار الكويت وذلك بسبب إغلاق كاونتر استقبال شركات الطيران للمسافرين والذي يغلق قبل ساعة من دخول الركاب للطائرات بسبب الإجراءات الأمنية وكذلك الدخول إلى منطقة الجوازات قبل ساعة من الإقلاع وهذه قوانين خاصة بالمنظمة الدولية للطيران في العالم.

وأضاف اننا لا ننكر ان هناك زحمة ولكن أطمئن الجميع وخاصة المسافرين من المواطنين والمقيمين بأن الجميع سيسافر ولا احد راح يتأخر عن سفره ولكن الأمر مجرد وقت قصير وبالتالي ينتهي من إجراءات سفره ولا احد يرجع إلى منزله، مؤكدا ليس هناك أي تأخير على الطائرات الا بنسبة 10‎‎% وهذه النسب لا تذكر.

واشار إلى ان الزحمة متوقعة وخاصة في فصل الصيف والأعياد وهذا الأمر يحدث في جميع أنحاء العالم وليس في الكويت فقط مطالبا المسافرين بالتواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع.

واضاف ان من ابرز مشاكل الزحمة كذلك هو كثرة المودعين للمسافرين الأمر الذي نطلبه من المسافرين عدم اصطحاب أعداد كبيرة معهم من المودعين مما يسبب لنا فوضى وزحمة كبيرة، مؤكدا ان الزحمة في النهاية لا تتعدى الساعتين.