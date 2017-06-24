الخليل: توفير الحياة الكريمة لأسر وأبناء الشهداء

عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ان تضحيات شهداء الكويت الأبطال أمانة ومسؤولية للنهوض بالوطن وحمايته.

وأعرب الشيخ الخالد خلال لقائه أسر وابناء الشهداء تقديرا وتكريما لهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك عن امنياته ان يعيد الله العلي القدير شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالعزة والرفعة والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

ونقل الشيخ محمد الخالد لهم تحيات صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء قائلا لهم «أنتم أبناء أولئك الأبطال الشهداء الذين ذهبوا إلى جوار ربهم وحملونا جميعا مسؤولية حماية هذا الوطن الغالي والنهوض به ليكون مفخرة تستحق تضحياتهم وتفانيهم وانتم بمنزلة أبنائي وهناك هيئة خاصة بكم لخدمتكم».

من جانبه، قال مدير ادارة خدمة المواطن لهيئة مكتب نائب مجلس الوزراء ووزير الدفاع العميد الركن منصور الخليل انه من الفخر والاعتزار امتثالا لتوجيهات صاحب السمو توفير الحياة الكريمة لأسر وأبناء شهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفع اسم الكويت عاليا.

وثمن العميد الركن منصور الخليل الدعم والرعاية اللامحدودة من جانب وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر للسياسة التي تنتهجها وزارة الدفاع تجاه اسر وابناء الشهداء الابرار.

وشهد اللقاء حضور رئيس الأركان الفريق محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.