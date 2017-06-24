اعرب نائب رئيس نقابة العاملين بشرك نفط الخليج اسامة شمس الدين في تصريح صحافي عن اسفه لازدياد حالات الوفيات من عمال الشركة بسبب عدم توافر الامكانيات الطبية المناسبة واللازم توافرها والتي نصت عليها قوانين العمل، الامر الذي يعد مخالفة صريحة للمادتين 83 و86 من قانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي.

وشدد شمس الدين على ان ازدياد الخسائر بالعنصر البشري في الفترة الاخيرة بمنطقة عمليات الوفرة المشتركة بسبب عدم تجهيز مركز طبي متكامل وعدم وجود سيارات اسعاف مجهزة تجهيزا طبيا متكاملا لانقاذ العمال في مواقع عمل الشركة وهو ما يعتبر استهانة خطيرة بأرواح العمال الابرياء والذي يؤكد ان الشركة لا تلقي بالا لأرواح العاملين ولا تنظر لقيمتهم ولا لعوائلهم.

وقال شمس الدين ان موظفي شركة نفط الخليج يشعرون بمأساة حقيقية حينما يسقط بين ايديهم احد زملائهم ولم يستطع احد اسعافه وتكرار هذه الحوادث دون اي استجابة من ادارة الشركة التي لا تكترث بارواح هؤلاء العمال الابرياء.

واضاف شمس الدين قائلا: جميع مطالب عمال الشركة سبق وان اكدنا فيها على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري ولكن ابت الشركة ان تلقي بالا بهذه المطالب العادلة حتى وقعت الكارثة وفقدنا الشاب المهندس عمر العاطفي قبل فترة، واليوم نفقد زميلا آخر هو غانم الهاجري.