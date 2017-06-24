اسامة ابو السعود

أعلن مدير إدارة مساجد الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.أحمد العتيبي ان إدارة مساجد الأحمدي استعدت لإقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد الجامعة في محافظة الأحمدي والتي تبلغ 265 مسجدا جامعا وهي التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وقال العتيبي ان مناطق محافظة الأحمدي تمتد من الفنطاس الى مناطق الحدود الوفرة والنويصيب والخيران والشريط الساحلي ومنطقة كبد وسوف تقام صلاة العيد في مدينة صباح الأحمد بخمسة مساجد وهي أبويعلی الموصلي ق1 ومسجد ابن تيمية في قطعة 2 ومسجد القعقاع بن عمرو في قطعة 5 ومسجد أبوبكر الصديق في قطعة 5 ومسجد عمر بن الخطاب في قطعة 6 كما تشمل هذه المساجد الجامعة مساجد الجاليات.

واضاف العتيبي أن الإدارة أعدت جميع احتياجات المساجد من أمور الصيانة وامدادها بالفرش ترقبا لزيادة أعداد المصلين في صلاة العيد بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص الناحية الأمنية وتأمين مساجد الضواحي وذات الكثافة السكانية العالية.