عادل الشنان



أكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف على فتح باب التحقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على اثر اندلاع حريق مساء اليوم في المبنى الانشائي للمبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي بمنطقة جنوب السرة.



وقال المضف في بيان صحافي اليوم "قدر الله وما شاء فعل ونحمد الله على عدم وقوع اصابات بشرية في المبنى الرئيسي الانشائي للبنك على اثر الحريق"، مثمناً الدور الكبير لرجال الاطفال على اخماد الحريق في وقت قياسي وهذا جهد يشكرون عليه وعلى رأسهم المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء خالد المكراد على اشرافه المباشر على الموقع، لافتاً الى تواجد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل في الموقع خلال الحريق ومتابعتهم لمجريات الحادثة أولا بأول.



وعن مجريات التحقيق، اوضح المضف ان هناك تواصل مباشر مع اللواء المكراد للوقوف على مجريات التحقيق، مؤكداً حرصه للوقوف على اسباب اندلاع الحريق.



واشاد المضف بجهود الجهات الامنية الممثلين بوزارة الداخلية ورجال الاطفاء على تعاملهم السريع مع موقع الحادث والسيطرة عليه.