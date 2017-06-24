عادل الشنان



أثنى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل على جهود فرق الإطفاء والطوارئ الطبية ورجال الداخلية الذين شاركوت في عملية اخماد النيران التي اندلعت مساء امس الاول في مبنى بنك الائتمان قيد الانشاء الواقع في منطقة الوزارات جنوب السرة.

وقال أبل في تصريح على هامش تفقده لسير عمليات اخماد النيران في موقع الحريق " أنه يتحمد الله على عدم وجود خسائر بشرية اثناء وقوع الحادثة وان الامر يرتبط بخسائر مادية فقط ".

وأشار إلى أن " مجلس ادارة بنك الائتمان سينتظر الآن نتائج التحقيقات من قبل الجهات المختصة للوقوف على ملابساتها" مضيفا أنه " سيجري العمل مباشرة على اعادة العمل على تنفيذ وبناء مبنى البنك الجديد بعد فحصه والتأكد من وضعه الانشائي ومدى تأثره بالحريق والانتهاء من التحقيقات المرتبطة بالحادثة مع الجهات المعنية".