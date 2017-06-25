الشتيل: عرض الليزر يقدم صورة سينمائية عالية الصفاء والنقاوة

الرديني: الفيلم يسلط الضوء على الإبداع البشري وراء الأعاجيب الهندسية الكبيرة والصغيرة عبر قصص ملهمة

محمد راتب

أعلن المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أنه ستتم إعادة افتتاح سينما آي ماكس بعد تطويرها ابتداء من أول أيام عيد الفطر السعيد بتدشين فيلم «الحلم الكبير» ثلاثي الأبعاد.

وصرح الرئيس التنفيذي بالوكالة عبدالعزيز الدعيج بأن المركز العلمي عود زواره على أن يقدم لهم فيلما جديدا في الأعياد، وسيكون فيلم «الحلم الكبير» ثلاثي الأبعاد أول الأفلام التي يعرضها المركز العلمي بنظام العرض بالليزر، وهو أحدث أنظمة العرض في العالم والأول في الكويت، مضيفا أن المركز يحرص دائما على مواكبة أحدث ما توصلت له تقنيات العرض، ويأتي هذا التطوير للدلالة على التزامنا بتقديم أفضل تجربة سينمائية في الكويت.

وتقدم بأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة متمنيا للجميع عيدا سعيدا، مشيرا إلى أن جميع عروض آي ماكس خلال عطلة عيد الفطر السعيد ستكون للفيلم الجديد «الحلم الكبير» حيث يستقبل المركز العلمي زواره في أول أيام العيد من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الحادية عشر مساء، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء في ثاني وثالث أيام العيد.

وتابع بأنه يمكن لزوار المركز العلمي حجز تذاكرهم لمشاهدة فيلم «الحلم الكبير» أو أي من المرافق الأخرى عبر موقع المركز العلمي على شبكة الانترنت www.tsck.org.kw أو عبر تطبيق المركز العلمي على الأجهزة الذكية، ويمكنهم معرفة مواعيد عروض الفيلم وغيرها من المواعيد عبر مواقع المركز العلمي على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام وسناب شات) SciCenterKw أو بالاستفسار على 888 848 1.

وعن هذه التقنية الجديدة، قال مدير سينما آي ماكس في المركز العلمي عبدالله الشتيل إن نظام عرض الليزر هو أحدث أنظمة العرض السينمائي في العالم، حيث يقدم صورة سينمائية عالية الصفاء والنقاوة، مضيفا أن النظام الجديد يتكون من جهازين للعرض بدقة 4K لكل جهاز، حيث تم تصميم هذا النظام خصيصا للعرض على شاشات آي ماكس العملاقة.

وأشار إلى أن شاشة العرض في المركز العلمي تبلغ مساحتها 300 متر مربع، متابعا انه سيتم تطوير النظام الصوتي الحالي إلى نظام يحتوي على 12 قناة صوتية تغمر المشاهد عبر سماعات أمامية وخلفية وجانبية بالإضافة إلى سماعات السقف التي ستعزز التجربة السينمائية الفريدة من نوعها.

أما عن الفيلم الجديد، فقال مدير التسويق والعلاقات العامة نواف الرديني إن فيلم «الحلم الكبير» ثلاثي الأبعاد هو أول فيلم من نوعه يتم إنتاجه للآي ماكس والشاشات العملاقة، ويسلط الضوء على الإبداع البشري وراء الأعاجيب الهندسية الكبيرة والصغيرة، ويظهر كيف يتخطى المهندسون حدود الابتكار بطرق مدهشة وغير متوقعة.

وزاد بأن الفيلم يكشف من خلال قصص ملهمة حول طموح الإنسان وتصويره غير المسبوق لأكبر شاشات العالم عن الشغف والإبداع الذي يدفع المهندسين لخلق حياة أفضل للناس ومستقبل أكثر استدامة لنا جميعا، حيث سيغير هذا الفيلم طريقتنا في التفكير بشأن الهندسة، من سور الصين العظيم وأطول المباني في العالم إلى الروبوتات تحت الماء والسيارات الشمسية والمدن الذكية والمستدامة.