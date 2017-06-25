قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس إن اللجنة تكفل الكثير من الأيتام السوريين وتعمل على رعايتهم وتعليمهم وتوعيتهم وتثقيفهم والاهتمام بهم فهؤلاء الأيتام مشروع استراتيجي يجب استثماره ليعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم وكذلك على الأمة الإسلامية جمعاء.

وأوضح الدبوس أنه قام بزيارة الأيتام السوريين المتواجدين في مخيمات اللجوء بالأردن وقدم لهم الكسوة والعيدية التي أهداها لهم الخيرون من أهل الكويت، مبينا أن هذا العمل يعزز التكافل الاجتماعي ويرسخ مبدأ الجسد الواحد ويشعر الأيتام بأنهم لا يواجهون تحديات الحياة وحدهم، بل هناك من يهتمون بهم ويحرصون على رعايتهم ومساندتهم.

وتابع: من خلال زياراتي للأيتام لمست عن قرب مدى حاجتهم للجانب النفسي بجانب الرعاية المادية والطعام والشراب، فنحن نتحدث عن أطفال يحتاجون لمن يتكلم معهم ومن يعطف عليهم ويزيل آثار الحرب التي رسخت في أذهانهم ولذلك نحرص على إقامة مسابقات القرآن الكريم ونكرم المتميزين منهم علاوة على تنظيم الرحلات الترفيهية والترويحية والتي من خلالها نكسر حاجز الهم والحزن الذي بدل حالهم واوهن عظامهم.

وشكر أهل الكويت وكل من ساند لجنة زكاة الفحيحيل وأوجه العمل الخيري والإنساني، مؤكدا انه في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر حرص على أن يتواجد بين الأيتام ويقدم لهم خيرات المحسنين يدا بيد فهذه أمانة ويجب أن نوصلها إلى مستحقيها، سائلا الحق القبول والمغفرة وصلاح أحوال جميع بلاد المسلمين. للتواصل ودعم مشاريع لجنة زكاة الفحيحيل الاتصال على 90028343.