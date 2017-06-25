قامت جمعية التكافل لرعاية السجناء بالتعاون مع الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بإطلاق سراح 30 سجينا وسجينة، بعد سداد 40 ألف دينار ضمن حملة «خلهم يعيدون ويانا».

وقال أمين السر والمدير العام للجمعية زيد الذايدي إنها ساهمت في إخراج 147 سجينا وسجينة بمبلغ 120 ألف دينار خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بدور مهم وحيوي داخل المجتمع من خلال مساعدتها المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا مالية، مؤكدا أن الجمعية استطاعت لمّ شمل الكثير من الأسر الكويتية وغير الكويتية نتيجة للعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به خلال حملاتها المتميزة كحملة فرحة رمضان وعيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية الأمر الذي منح مجلس إدارتها ثقة الجميع.

وبين أن الجمعية حريصة على متابعة أهدافها الرامية إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا مالية سواء كانوا من الرجال أو النساء، والذي تمكنا من تحقيقه من خلال دعم ومؤازرة الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للتنفيذ برئاسة المستشار أنور العنزي، كما تحرص على تقديم يد العون والمساعدة للحالات المعسرة التي عجزت عن توفير قيمة الديون، بالإضافة إلى مساعدتها لأسر السجناء والحالات الإنسانية، داعيا الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان لبلدنا المبارك تحت قيادة صاحب السمو الأمير.

من جهته، قال المستشار عايض الجالي إن للجمعية دورا فعالا في الإفراج عن الكثير من الحالات، موضحا أن عملهم لايزال مستمر ويتواجدوا بشكل يومي لمساعدة الحالات، داعيا أهل الخير إلى التوجه إلى الجمعية والتبرع بما تجود به أنفسهم للتفريج عن المدينين.