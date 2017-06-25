ليلى الشافعي

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ومختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا ان جمعية صندوق إعانة المرضى بأهدافها السامية حملت على عاتقها منذ نشأتها قبل أكثر من ستة وثلاثين عاما مد يد العون للمرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق ونشر الوعي الصحي في المجتمع.

وأكد الشرهان نجاح الحملة الرمضانية التي اقامتها الجمعية للمشاريع الطبية الانسانية للمرضى المحتاجين بفضل الله تعالى ثم بدعم المحسنين وأهل الخير، حيث تحرص في كل عام على ان تطرح جملة من المشاريع الإنسانية لصالح المرضى لاسيما المبتلين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والتهاب الكبد الوبائي والسكر ونحوها، مبينا ان الصندوق حريص على مساعدة المرضى ونشر الوعي الصحي للوقاية من الأمراض بين مختلف شرائح المجتمع بالوسائل المتاحة.



وشكر الشرهان المحسنين والمتبرعين الذين تفاعلوا مع مشاريع الجمعية من خلال حملتها الإعلامية الرمضانية «معا نخفف الألم ونزرع الأمل» بجانب الفعاليات والمشاريع التوعوية والإنسانية التي تقدمها الجمعية لصالح المجتمع وللمرضى المحتاجين، مشيدا بالتفاعل الايجابي من قبل أهل الخير من المحسنين والمتبرعين والمؤسسات والأفراد مع مشاريع الجمعية ومع الحملات التوعوية التي يقدمها الصندوق على مدار العام، مبينا أن الجمعية تقديم خدماتها المجتمعية في مختلف المجالات.